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Giriş Tarihi: 1.5.2021

itiraz etti

F.Bahçe itiraz etti

yönetimi, maçında penaltının iptal edilmesinin kural hatası olduğunu belirterek TFF’ye karşılaşmanın tekrar edilmesi için başvuruda bulundu

Sarı-lacivertli idareciler, Alanya maçında Valencia'nın düşürülmesiyle kazanılan, sonrasında ise VAR'dan gelen ofsayt uyarısı nedeniyle iptal edilen penaltıyı masaya yatırdı ve kural hatası yapıldığını belirterek TFF'ye tekrar için başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Penaltının iptali, dünyada futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği ortadadır. Camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini istiyoruz."

IFAB KURALI NE DİYOR?
Maçta Valencia'nın düşürülmesiyle hakem penaltıyı verdi. Ancak VAR pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti. IFAB kuralları, "Topa doğru hareket eden ofsayttaki oyuncuya topla oynamadan önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır" diyor.

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F.Bahçe itiraz etti
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