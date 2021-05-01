F.Bahçe itiraz etti

Sarı-lacivertli idareciler, Alanya maçında Valencia'nın düşürülmesiyle kazanılan, sonrasında ise VAR'dan gelen ofsayt uyarısı nedeniyle iptal edilen penaltıyı masaya yatırdı veYapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Penaltının iptali, dünyada futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.Camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini istiyoruz."Maçta Valencia'nın düşürülmesiyle hakem penaltıyı verdi. Ancak VAR pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti. IFAB kuralları, "Topa doğru hareket eden ofsayttaki oyuncuya topla oynamadan önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır" diyor.