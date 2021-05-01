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Giriş Tarihi: 1.5.2021

Final ’da olacak!

Final İstanbul’da olacak!
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dış basında iddia edilen "Finalin İstanbul'dan alınacağı" konusunun gerçeği yansıtmadığını belirten Yardımcı, şöyle konuştu: "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak. Organizasyonu en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz. UEFA ile sürekli temas halindeyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması gibi durum söz konusu değil. Yurt dışında bu yönde çıkan haberler doğru değil."

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Final İstanbul’da olacak!
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