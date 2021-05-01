Final İstanbul’da olacak!

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dış basında iddia edilenbelirten Yardımcı, şöyle konuştu: "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak.Hazırlıklarımızı tamamladık. Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması gibi durum söz konusu değil. Yurt dışında bu yönde çıkan haberler doğru değil."