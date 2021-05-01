Futbolu kaostan kurtarmalıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbolda son dönemde artan tartışmalara değinerek, “Bu yoldan dönülmesi lazım. Ligin marka değeri başta olmak üzere tüm paydaşlara zarar veriyor” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beIN Sports'ta katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle futbolda son dönemdeartan tartışmalara değinen Bakan Kasapoğluşu ifadeleri kullandı: KAOS ortamı ve kaosun sürekli körüklenmesi... Çok yanlış bir yol. Bu yoldan dönülmesilazım. Kısa vadede bu kaosu körükleyenlerebelki katkı sağlıyor olabilir. Ama uzun vadede, başta ligin marka değeri olmak üzere, tüm paydaşlara zarar veriyor. Tüm paydaşlarıaşağı çekiyor. Dolayısıyla bu kaos ortamındansporumuzu, futbolumuzu kurtarmalıyız. HERKES şapkayı önüne koyup düşünmeli. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Burada bir iş birliğilazım. Her şeyden önce zihniyet değişmeli. ÖNCELİKLE ifade etmeliyim ki; hakemler üzerinden bir algı oluşturulmasına karşıyım. Sanki herkes görevini layıkıyla yerine getiriyor da tek sorun hakemlermiş gibi bir algı oluşturuluyor. ÜLKEMİZDE de, dünyada da spor kulüplerinin şeffaflığı sorun. Kulüplerimiz milletimize mâl olmuş kulüpler. Milyonlarca insanın gönülverdiği kulüpler. Gönül verenlere layık şekildeyönetilmesi gerekiyor.
DEVLER LİGİ FİNALİNİ SEYİRCİYE AÇMAK İSTİYORUZ
29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi Finali var. Seyirciye açma konusunda ciddi niyetimiz var. Çalışmalarımız bir aşamaya geldi. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Türkiye her zamanki gibi muhteşem ev sahipliği yapacak. SPOR TURİZMİNDE MARKAYIZ
Korsan yayıncılık ve yasa dışı bahis ile mücadelede durmayacağız. Bu konuda devletimizin diğer birimleriyle iş birliği yapıyoruz.
Türkiye spor turizminde bir marka. Bizim derdimiz de bu markayı daha güçlü hale getirmek. Bunun için çalışıyoruz.
"1 MİLYON 300 BİN ÇOCUĞUMUZA YETENEK TARAMASI YAPTIK"
Sporu tabana yaymak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "1 milyon 300 bin çocuğumuza yetenek taraması yaptık" ifadelerini kullandı.