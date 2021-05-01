Futbolu kaostan kurtarmalıyız

ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beIN Sports'ta katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.ortamı ve kaosun sürekli körüklenmesi... Çok yanlış bir yol.Ama uzun vadede, başta ligin marka değeri olmak üzere, tüm paydaşlara zarar veriyor.şapkayı önüne koyup düşünmeli.Her şeyden önce zihniyet değişmeli.ifade etmeliyim ki; hakemler üzerinden bir algı oluşturulmasına karşıyım. Sanki herkes görevini layıkıyla yerine getiriyor da tek sorun hakemlermiş gibi bir algı oluşturuluyor.de, dünyada da spor kulüplerinin şeffaflığı sorun. Kulüplerimiz milletimize mâl olmuş kulüpler.29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi Finali var. Seyirciye açma konusunda ciddi niyetimiz var. Çalışmalarımız bir aşamaya geldi. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Türkiye her zamanki gibi muhteşem ev sahipliği yapacak. SPOR TURİZMİNDE MARKAYIZKorsan yayıncılık ve yasa dışı bahis ile mücadelede durmayacağız. Bu konuda devletimizin diğer birimleriyle iş birliği yapıyoruz.Türkiye spor turizminde bir marka. Bizim derdimiz de bu markayı daha güçlü hale getirmek. Bunun için çalışıyoruz.Sporu tabana yaymak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "1 milyon 300 bin çocuğumuza yetenek taraması yaptık" ifadelerini kullandı.