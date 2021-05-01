İşte tepki çeken değişikliğin sırrı

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarılacivertlilerde futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı. Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala Novak ve Tisserand'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor.Emre Belözoğlu, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi...Bu ihtimal canlı tutuldu.Bununla birlikte Novak ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu.Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarılacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak.Böylece Fenerbahçe şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek.Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Alanya beraberliği sonrasında hayli üzgün bir görüntü içerisindeydi. Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Çağdaş Atan'la selamlaşan Belözoğlu, meslektaşı dışında kimseyle konuşmadı. Belözoğlu, morali bozuk olan oyuncularını ise teselli etti. Genç teknik adam,ifadelerini kullandı.