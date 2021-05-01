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Giriş Tarihi: 1.5.2021

İşte tepki çeken değişikliğin sırrı

VOLKAN DEMİR
İşte tepki çeken değişikliğin sırrı

0-0 devam eden maçın son anlarında Futbol Direktörü ’nun Novak ve Tisserand’ı oyuna dahil etmesinin altında birden fazla gerekçe yatıyor

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarılacivertlilerde futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı. Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala Novak ve Tisserand'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor. İşte o sebepler:

CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI
Emre Belözoğlu, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.

SON İHTİMAL CANLI TUTULDU
Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi... Eğer son anlarda bir gol yenseydi, Beşiktaş hem Hatay hem Galatasaray'a yenilse bile Fenerbahçe lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.

İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ
Bununla birlikte Novak ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu. Fenerbahçe son anlarda bir gol yeseydi puanlarının eşitleneceği Galatasaray'ın sezon sonu hesaplamasında ikili averajda gerisine düşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.

AĞUSTOS AYI BİLE HESAPTA VAR
Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarılacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak. İyi bir kamp dönemiyle ön elemeye hazır bir takım olacak. Böylece Fenerbahçe şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek.

BİTENE KADAR DEVAM
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Alanya beraberliği sonrasında hayli üzgün bir görüntü içerisindeydi. Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Çağdaş Atan'la selamlaşan Belözoğlu, meslektaşı dışında kimseyle konuşmadı. Belözoğlu, morali bozuk olan oyuncularını ise teselli etti. Genç teknik adam, "Mücadele ettik ama olmadı. Bizim görevimiz ihtimaller bitene kadar devam etmek. Halen şansımızı koruyoruz. Kalan maçlarımızı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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İşte tepki çeken değişikliğin sırrı
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