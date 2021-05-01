İşte tepki çeken değişikliğin sırrı

0-0 devam eden maçın son anlarında F.Bahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu’nun Novak ve Tisserand’ı oyuna dahil etmesinin altında birden fazla gerekçe yatıyor
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarılacivertlilerde futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı. Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala Novak ve Tisserand'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor. İşte o sebepler:
CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI
Emre Belözoğlu, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişieksik takımın son anlarda durantoptan gol yemesinin önüne geçmekistedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.
SON İHTİMAL CANLI TUTULDU
Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi... Eğer sonanlarda bir gol yenseydi,Beşiktaş hem Hatay hemGalatasaray'a yenilse bileFenerbahçe lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.
İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ
Bununla birlikte Novak ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu. Fenerbahçe son anlarda bir golyeseydi puanlarının eşitleneceğiGalatasaray'ın sezon sonu hesaplamasındaikili averajda gerisinedüşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.
AĞUSTOS AYI BİLE HESAPTA VAR
Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarılacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak. İyibir kamp dönemiyle ön elemeyehazır bir takım olacak. Böylece Fenerbahçe şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek.
BİTENE KADAR DEVAM
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Alanya beraberliği sonrasında hayli üzgün bir görüntü içerisindeydi. Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Çağdaş Atan'la selamlaşan Belözoğlu, meslektaşı dışında kimseyle konuşmadı. Belözoğlu, morali bozuk olan oyuncularını ise teselli etti. Genç teknik adam, "Mücadele ettik ama olmadı. Bizim görevimizihtimaller bitene kadar devam etmek.Halen şansımızı koruyoruz. Kalan maçlarımızıkazanacağız" ifadelerini kullandı.