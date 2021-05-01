Manisa FK tarihe geçecek! Namağlup şampiyonluk...

Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon oynadığı 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik alıp rekorlar kıran Manisa FK, kendisi için ligin son maçında Sarıyer'e de yenilmezse Türkiye'de yıllar sonra namağlup şampiyon olan ilk takım olacak.

Daha önce Beşiktaş, o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılardan önce 1983-1984 sezonunda Malatyaspor 2'nci Lig'de yenilgisiz şampiyon oldu. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda ligi namağlup bitirmesine rağmen ikinci sırayı elde etti. Bu sezon Türkiye'de liglerdeki 145 profesyonel takım arasından namağlup tek ekip olan Manisa FK, sezonu namağlup tamamlarsa 29 yıl sonra ilki başaracak. Manisa ekibi sezonun son haftasını ise bay takım olarak geçecek.