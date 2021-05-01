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Giriş Tarihi: 1.5.2021 12:27

tarihe geçecek! Namağlup şampiyonluk...

DHA
Manisa FK tarihe geçecek! Namağlup şampiyonluk...

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve ilk kez . Lig'e çıkışını garantileyip kupasına hafta içi evinde 'u 6-0 yendiği maçın ardından kavuşan , sezonu namağlup tamamlayıp tarihe geçmek için yarın Sarıyer deplasmanına çıkacak.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon oynadığı 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik alıp rekorlar kıran Manisa FK, kendisi için ligin son maçında Sarıyer'e de yenilmezse Türkiye'de yıllar sonra namağlup şampiyon olan ilk takım olacak.

Daha önce Beşiktaş, o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılardan önce 1983-1984 sezonunda Malatyaspor 2'nci Lig'de yenilgisiz şampiyon oldu. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda ligi namağlup bitirmesine rağmen ikinci sırayı elde etti. Bu sezon Türkiye'de liglerdeki 145 profesyonel takım arasından namağlup tek ekip olan Manisa FK, sezonu namağlup tamamlarsa 29 yıl sonra ilki başaracak. Manisa ekibi sezonun son haftasını ise bay takım olarak geçecek.

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Manisa FK tarihe geçecek! Namağlup şampiyonluk...
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