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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:58

ve ’dan öğrencilere kütüphane desteği!

İHA
Ozan Tufan ve Rojin Tufan’dan öğrencilere kütüphane desteği!

’ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'El Birliği' projesi kapsamında öğrenciler, online olarak milli futbolcu ve eşi ile görüştü. Tufan çifti öğrencilere kütüphane desteği sözü verdi.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sebati Günenç İlkokulu öğretmenlerinden Osman Güneri ve okul yönetimi tarafından başlatılan 'El Birliği' projesi kapsamında öğrenciler, Fenerbahçe ve mili takımın başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan ile online olarak buluştu. Öğretmen Güneri, çocukların Ozan Tufan hayaline kavuşmaları için önce Rojin Tufan'a ulaşıp çocukların bu isteklerini dile getirdiğini, ardından da okula 1907 adet kitaplığa sahip kütüphane taleplerinin olduğunu ilettiğini belirterek, hem canlı yayın taleplerinin, hem de kütüphane taleplerinin çok yakın ilgi ve alaka sonucu kısa sürede çözüldüğünü aktararak, Tufan çiftine teşekkür etti.

Öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca Ozan Tufan ve Rojin Tufan çiftiyle teker teker canlı yayında samimi sohbet ile soru - cevap yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar. Fakat minik öğrenci Ezgi'nin, hayvan sevgisi üzerine konuştuğu sırada iki gün önce muhabbet kuşunun öldüğünü hatırlayıp ağlaması üzerine Tufan çifti, Ezgi'yi güzel sözlerle teselli edip bir gün sonra minik öğrenciye ölen kuşunun yerine yenisini temin etti. Ezgi de mutlu bir şekilde yeni kuşu ile çektiği videoda Rojin Tufan'a teşekkür etti.

Görüşme esnasında proje öğretmeni, Ozan Tufan ile yaptığı sohbette Eren'in futbol yeteneğine sahip olduğunu ve videolarını çekip kendilerine iletmek istediğini aktarması üzerine sarı-lacivertli futbolcu, "Pandemi biter bitmez seni tesislerimize davet edip yeteneğini görmek isteriz. Hayallerin için çok çalış, bir gün mutlaka başaracaksın" dedi.

Sebati Günenç İlkokul Müdürü Celal Doğan, "Projeyi başlatan Osman Güneri öğretmenimiz ve katkı sağlayan tüm öğretmenlerime, tüm paydaşlarımıza, özellikle bugün öğrencilerimizin hayallerine dokunan Tufan çiftine yürekten teşekkür ederim. 1907 adet kitabımızı teslim aldık. Yeni eğitim öğretim yılında pandeminin sonlanmasıyla müthiş bir kütüphane açacağız ve bu açılışa Tufan çiftini de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öğretmen Osman Güneri de duygularını şöyle aktardı:

"Bizler çocukların hayallerine dokunmaya devam edeceğiz. Dileriz ki hayal kuran her çocuk bir gün hayaline kavuşsun. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum."

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Ozan Tufan ve Rojin Tufan’dan öğrencilere kütüphane desteği!
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