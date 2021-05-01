Ozan Tufan ve Rojin Tufan’dan öğrencilere kütüphane desteği!

Görüşme esnasında proje öğretmeni, Ozan Tufan ile yaptığı sohbette Eren'in futbol yeteneğine sahip olduğunu ve videolarını çekip kendilerine iletmek istediğini aktarması üzerine sarı-lacivertli futbolcu, "Pandemi biter bitmez seni tesislerimize davet edip yeteneğini görmek isteriz. Hayallerin için çok çalış, bir gün mutlaka başaracaksın" dedi.

Sebati Günenç İlkokul Müdürü Celal Doğan, "Projeyi başlatan Osman Güneri öğretmenimiz ve katkı sağlayan tüm öğretmenlerime, tüm paydaşlarımıza, özellikle bugün öğrencilerimizin hayallerine dokunan Tufan çiftine yürekten teşekkür ederim. 1907 adet kitabımızı teslim aldık. Yeni eğitim öğretim yılında pandeminin sonlanmasıyla müthiş bir kütüphane açacağız ve bu açılışa Tufan çiftini de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Osman Güneri de duygularını şöyle aktardı:

"Bizler çocukların hayallerine dokunmaya devam edeceğiz. Dileriz ki hayal kuran her çocuk bir gün hayaline kavuşsun. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum."