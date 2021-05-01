Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! "Antrenmanlara başlayabilir..."

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Hatayspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta 7-0'la kazanan siyah-beyazlılar, puanını 81'e yükseltmeyi başardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Aboubakar'ın son durumu hakkında da bilgi verdi.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Kazanmak çok önemliydi. Özellikle bugün alınan sonuç 3 puandan çok daha fazla şey ifade ediyor bizim için. Oyuncularımın oyun oynama arzusu, istekleri, kazanma arzuları ve bulunduğumuz pozisyonu anlamaları bundaki en önemli etkendi. İnşallah kalan 3 haftada avantajımızı koruyup mutlu sonu görürüz."
"4 puan bize yetiyor gibi görünüyor. Bu 4 puanı alırız inşallah. Önümüzdeki haftayı iyi değerlendireceğiz. Takım olarak bu kadar çaba sarf ettik. Bunların hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandırmak istiyoruz."
"Bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Türkiye'de yapılabilecek en zor işi biz yapıyoruz bence. Artıları ve eksileri çok fazla oluyor. Bu sene pandemi döneminden önce başladık. İnşallah final bölümünü görüp, o mutluluğu yaşarız."
"ANTRENMANLARA BAŞLAYABİLİR"
"Aboubakar belki önümüzdeki hafta dönebilir. Antrenmanlara çıkmaya başlayabilir."
Basın toplantısında soru alamayan Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Erken gelen gollerin gidişatı değiştirdiğini söyleyen Yalçın, "Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda artık maçlar zor, herkes mücadele ediyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyunlar kolay olmuyor. Alınan skor fantastikti. Beklediğimiz bir skor değildi. 15 dakikada 3 gol gelmesi gidişatı değiştirdi. Rakibin direncini erken kırdı. Farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. En iyi oyunu oynadık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Final yolunda önemli bir engeli atık. Artık önümüzdeki hafta daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz. En büyük arzumuz şu anda bu" ifadelerini kullandı.