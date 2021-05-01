Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! "Antrenmanlara başlayabilir..."

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Kazanmak çok önemliydi. Özellikle bugün alınan sonuç 3 puandan çok daha fazla şey ifade ediyor bizim için. Oyuncularımın oyun oynama arzusu, istekleri, kazanma arzuları ve bulunduğumuz pozisyonu anlamaları bundaki en önemli etkendi. İnşallah kalan 3 haftada avantajımızı koruyup mutlu sonu görürüz."

"4 puan bize yetiyor gibi görünüyor. Bu 4 puanı alırız inşallah. Önümüzdeki haftayı iyi değerlendireceğiz. Takım olarak bu kadar çaba sarf ettik. Bunların hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandırmak istiyoruz."