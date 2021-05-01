Sivasspor'un tek rakibi Inter! Seri 15 maça çıktı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u da yenerek puanını 55'e yükselten ve 5'incilik iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Sivasspor, Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlardan biri oldu.