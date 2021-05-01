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Giriş Tarihi: 1.5.2021 08:59 Son Güncelleme: 1.5.2021 09:09

'un tek rakibi Inter! Seri 15 maça çıktı

UĞUR ÇEM
Sivasspor'un tek rakibi Inter! Seri 15 maça çıktı

’de 15 maçtır bileği bükülmeyen Demir Grup , Avrupa’nın da en iyi ikinci serisini gerçekleştirdi. Rıza Çalımbay’ın takımının tek rakibi ise ’nin ’i oldu. Listede da yer aldı.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u da yenerek puanını 55'e yükselten ve 5'incilik iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Sivasspor, Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlardan biri oldu.

MANCHESTER VE REAL'I GEÇTİ, TEK RAKİBİ INTER
Rıza Çalımbay'ın talebeleri, majör ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım içerisinde ikinci sıraya yerleşirken, sadece Conte'nin çalıştırdığı İnter'in (17) gerisinde kalsa da Manchester United ve Real Madrid gibi devleri geride bıraktı.

TRABZONSPOR 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Listede Trabzonspor da var... Bordo- mavililer, son haftalarda 7 beraberlik alsa da 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Trabzonspor, namağlup takımlar arasında Avrupa'da 6. sıradan listede kendisine yer buldu.

AVRUPA'DA DEVAM EDEN NAMAĞLUP SERİLER

Inter - 17
Sivasspor - 15
Lens - 13
Manchester United - 13
Real Madrid - 13
Trabzonspor - 9

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Sivasspor'un tek rakibi Inter! Seri 15 maça çıktı
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