Son dakika: Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda! Gökhan Töre Hatayspor karşısında oynayacak mı?

Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak. Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.
ROSİER VE NECİP DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal forma giyebilecek. Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta zorlu müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.
4 FUTBOLCU SAKAT
Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapamayacak.
GÖKHAN TÖRE OYNAYACAK MI?
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Kadroya dahil edilen Gökhan Töre'nin son durumu maç saatinde belli olacak.
ÖMER ERDOĞAN'A KORONAVİRÜS ENGELİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak. Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.
ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında, bu akşam saat 20.30'da Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Çimen yapacak. Kutluhan Bilgiç dördüncü hakem olacak.
Süper Lig'in 39. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.