Son dakika: Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda! Gökhan Töre Hatayspor karşısında oynayacak mı?

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında, bu akşam saat 20.30'da Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Çimen yapacak. Kutluhan Bilgiç dördüncü hakem olacak.

Süper Lig'in 39. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.