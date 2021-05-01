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Giriş Tarihi: 1.5.2021 07:45 Son Güncelleme: 1.5.2021 07:47

: 'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! taraftarı çıldırmıştı

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

haberi... 'de 0-0 devam eden maçının son anlarında ve 'ın oyuna alınmasına taraftarlar sert tepki göstermişti. 'nun bu tercihindeki 4 sebebi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

, Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

Sarı-Lacivertliler'de futbol direktörü 'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala ve 'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor. İşte o sebepler:

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI

, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

SON İHTİMAL CANLI TUTULDU

Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi...

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

Eğer son anlarda bir gol yenseydi, Beşiktaş hem Hatay hem Galatasaray'a yenilse bile lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ

Bununla birlikte Novak ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

son anlarda bir gol yeseydi puanlarının eşitleneceği Galatasaray'ın sezon sonu hesaplamasında ikili averajda gerisine düşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

AĞUSTOS AYI BİLE HESAPTA VAR

Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarı-Lacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

İyi bir kamp dönemiyle ön elemeye hazır bir takım olacak. Böylece şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

BİTENE KADAR DEVAM

Futbol A Takım Direktörü , Alanya beraberliği sonrasında hayli üzgün bir görüntü içerisindeydi.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Çağdaş Atan'la selamlaşan , meslektaşı dışında kimseyle konuşmadı.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

Belözoğlu maç sonrası ise morali bozuk olan oyuncularını şu sözlerle teselli etti.

Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı

Genç teknik adam, "Mücadele ettik ama olmadı. Bizim görevimiz ihtimaller bitene kadar devam etmek. Halen şansımızı koruyoruz. Kalan maçlarımızı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı çıldırmıştı
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