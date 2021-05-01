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Giriş Tarihi: 1.5.2021 21:35 Son Güncelleme: 1.5.2021 21:41

Son dakika: 'ndan flaş yorum! " takımı beyinlerine doping almış..."

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! Beşiktaş takımı beyinlerine doping almış...

Son dakika haberi... ’in 39. haftasında , Vodafone Park’ta ligin zorlu ekiplerinden ’u ağırladı. Bu sezon Avrupa kupalarına gitmek için mücadele veren Hatay ekibi, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı oynadığı birçok maçta, rakibine zorluk yaşatmıştı. Ancak Beşiktaş karşısında adeta dökülen Hatayspor, siyah-beyazlıların ilk yarıdaki 5-0’lık üstünlüğüne engel olamadı. İlk 45 dakika boyunca üst üste pozisyonlara girerek 45 dakikaya tam 5 gol sığdıran ve öğrencilerine ’ndan flaş bir yorum geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda sezonun en zorlu karşılaşmalarından birisi olan Beşiktaş-Hatayspor mücadelesi, siyah-beyazlıların adeta şovuna sahne oldu.

Cyle Larin (2), N'Koudou, Rıdvan Yılmaz ve Akintola'nın kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği aşmak üzere.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına tam 5 gol sığdıran Beşiktaş, bu sezon ilk yarısında en çok gol attığı maçlardan birisini yaşadı. Maçın ilk yarısının ardından Beşiktaş'ın oyununu A Spor ekranlarında değerlendiren deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun ilk yarı hakkında yaptığı yorumlar:

Beşiktaş için bu maç şampiyonluk maçıydı, maç öncesi maça zor bakıyordum. Beşiktaş, şampiyonluğu hakkedecek futbolu oynuyor. Diğerleri Beşiktaş'a baksın, yok çamurmuş, yok kupa sayısıymış.

Doping almadım, doping almış futbolculara karşı oynadım. Beşiktaş takımına doping versen ters tepebilir. Nasıl bir doping almışlarsa, hap falan değil bu beyinlerine almışlar. 11 futbolcu bir beyinden düşünüyor. Türkiye şartlarına göre çok üst düzey oynadılar.

Beşiktaş'ta kötü oynayan yok. Sergen'e helal olsun. Ersin'e güvendi ve Türk futboluna bir kaleci çıkardı. Rakipler 'saha çamur, kural hatası' derken Beşiktaş işi bitirdi.

Sergen Yalçın yedek kulübesine baksa, 'kimi sokacağım' diye düşünüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakıyorsun, yedek kulübesinden 2 farklı takım çıkarıyor. Bundan sonra şampiyon kim olur değil, ikinci kim olur diye bakacağız.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Beşiktaş takımı beyinlerine doping almış..."
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