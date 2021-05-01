Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Beşiktaş takımı beyinlerine doping almış..."

Sergen Yalçın yedek kulübesine baksa, 'kimi sokacağım' diye düşünüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakıyorsun, yedek kulübesinden 2 farklı takım çıkarıyor. Bundan sonra şampiyon kim olur değil, ikinci kim olur diye bakacağız.