Son dakika: Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, antrenmanda el bileği kırılan Altay Bayındır'ın bandajının çıkarıldığını ve genç kalecinin bireysel çalışmalara başladığını açıkladı.
Süper Lig'in 36. haftasındaki Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda el bileği kırılan ve ameliyat olan genç kalecinin elindeki bandaj çıkarıldı. Altay Bayındır kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.
Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Altay Bayındır ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.