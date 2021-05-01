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Giriş Tarihi: 1.5.2021 12:22 Son Güncelleme: 1.5.2021 12:25

Son dakika: 'ye müjdesi

Son dakika: Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi

Son dakika haberi... Kulübü, antrenmanda el bileği kırılan 'ın bandajının çıkarıldığını ve genç kalecinin bireysel çalışmalara başladığını açıkladı. Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Altay Bayındır ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, antrenmanda el bileği kırılan Altay Bayındır'ın bandajının çıkarıldığını ve genç kalecinin bireysel çalışmalara başladığını açıkladı.

Süper Lig'in 36. haftasındaki Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda el bileği kırılan ve ameliyat olan genç kalecinin elindeki bandaj çıkarıldı. Altay Bayındır kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.

Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Altay Bayındır ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi
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