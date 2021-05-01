Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Lille'de Burak Yılmaz durdurulamıyor! Niice karşısında da attı
Giriş Tarihi: 1.5.2021 22:43 Son Güncelleme: 1.5.2021 22:44

Son dakika... 'de durdurulamıyor! karşısında da attı

Son dakika... Lille'de Burak Yılmaz durdurulamıyor! Niice karşısında da attı

Son dakika... Ligue 1'de ve ile müthiş bir şampiyonluk yarışının içinde olan , sahasında 'i konuk ediyor. Milli yıldızlarımız ve müsabakaya ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta attığı 2 golle 'u deviren Burak Yılmaz, Nice karşısında da 13. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lille kazanması durumunda PSG'den liderlik koltuğunu geri alacak.

Son dakika... Fransa'da kıyasaya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Haftaya lider giren Lille, PSG'nin bu akşam Lens'i 2-1 yenmesiyle ikinci sıraya geriledi. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı müsabakada Lille, Nice'i evinde ağırlıyor.

Stade Pierre-Mauroy'de TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Geçen hafta Lyon karşısında 2-0 geriye düşen takımını ateşleyen ve 2 gol 1 asistle galibiyeti getiren milli golcü, bu akşam da boş geçmedi.

13. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, Nice karşısında Lille'i 1-0 öne geçirdi.

Fransa Ligue 1'de son puan durumu şöyle: PSG 76 puanla lider, 1 maçı eksik Lille'in 73, yine 1 maçı eksik Monaco'nun ise 71 puanı bulunuyor.

Burak Yılmaz önderliğindeki Lille bu akşam kazanması durumunda yeniden zirveye oturacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'a veda eden Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Bu sene emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
Ortaklar birbirine düştü! HDP'li vekilden İYİ Partili vekile büyük hakaret: 'Yavuz it havlamış yine...'
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!
Son dakika: Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarına son noktayı koydu! Her şeyi tek kalemde silen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı?
İşçi ve işverenler dikkat! Mahkemeden fazla mesai ve kıdem tazminatı ile ilgili flaş karar!
Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! Neslihan Atagül'den sonra Tuba Ünsal'dan da kötü haber geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Lille'de Burak Yılmaz durdurulamıyor! Niice karşısında da attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA