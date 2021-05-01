Son dakika... Lille'de Burak Yılmaz durdurulamıyor! Niice karşısında da attı

Stade Pierre-Mauroy'de TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Geçen hafta Lyon karşısında 2-0 geriye düşen takımını ateşleyen ve 2 gol 1 asistle galibiyeti getiren milli golcü, bu akşam da boş geçmedi.

13. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, Nice karşısında Lille'i 1-0 öne geçirdi.

Fransa Ligue 1'de son puan durumu şöyle: PSG 76 puanla lider, 1 maçı eksik Lille'in 73, yine 1 maçı eksik Monaco'nun ise 71 puanı bulunuyor.

Burak Yılmaz önderliğindeki Lille bu akşam kazanması durumunda yeniden zirveye oturacak.