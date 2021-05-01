Son dakika... Lille'de Burak Yılmaz durdurulamıyor! Niice karşısında da attı

Son dakika... Fransa'da kıyasaya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Haftaya lider giren Lille, PSG'nin bu akşam Lens'i 2-1 yenmesiyle ikinci sıraya geriledi. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı müsabakada Lille, Nice'i evinde ağırlıyor.
Stade Pierre-Mauroy'de TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Geçen hafta Lyon karşısında 2-0 geriye düşen takımını ateşleyen ve 2 gol 1 asistle galibiyeti getiren milli golcü, bu akşam da boş geçmedi.
13. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, Nice karşısında Lille'i 1-0 öne geçirdi.
Fransa Ligue 1'de son puan durumu şöyle: PSG 76 puanla lider, 1 maçı eksik Lille'in 73, yine 1 maçı eksik Monaco'nun ise 71 puanı bulunuyor.
Burak Yılmaz önderliğindeki Lille bu akşam kazanması durumunda yeniden zirveye oturacak.