Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - RAKİPLERİNİN KAZANMA GARANTİSİ YOK

Beşiktaş'ın şampiyonluğu yüzde 85. Çünkü G.Saray ile bir deplasman derbisi var. Hatay maçı da çok kolay maç değil. Ama rakiplerinin de her maçı kazanma garantileri yok. Ama şayet Beşiktaş, Hatay'ı yenerse benim tahminim yüzde 95'e çıkar. F.Bahçe, G.Saray'ın bir puan önünde. Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde. Bir de ikili averaj var ki hem G.Saray hem de Beşiktaş'ın gerisinde.