Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Süper Lig'de şampiyonluk için geride sadece 4 maç kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu şampiyonluk mücadelesiyle ilgili SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...
ÖMER ÜRÜNDÜL - RAKİPLERİNİN KAZANMA GARANTİSİ YOK
Beşiktaş'ın şampiyonluğu yüzde 85. Çünkü G.Saray ile bir deplasman derbisi var. Hatay maçı da çok kolay maç değil. Ama rakiplerinin de her maçı kazanma garantileri yok. Ama şayet Beşiktaş, Hatay'ı yenerse benim tahminim yüzde 95'e çıkar. F.Bahçe, G.Saray'ın bir puan önünde. Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde. Bir de ikili averaj var ki hem G.Saray hem de Beşiktaş'ın gerisinde.
Demek ki F.Bahçe bütün maçlarını kazanıp, Beşiktaş 6 puan kaybederse şampiyon olur. Bu da çok büyük bir şans. Bugün için şampiyonluk şansı yüzde 7.5... G.Saray'ın, Beşiktaş ile bir maçı var. Ama aradaki puan farkı da 6. Onun da bütün maçlarını kazanması, Beşiktaş'ı yenmesi halinde dahi yetmiyor olabilir. Çünkü F.Bahçe faktörü var. Bugün için G.Saray'ın şampiyonluk şansı yüzde 7.5.
ERMAN TOROĞLU - KÖPRÜDEN GEÇERSE HAYIRLI İŞLER
Bence G.Saray geçen hafta havlu attı... Bu hafta da F.Bahçe 90+2'de havlu attı. Emre Belözoğlu maçın bitimine 2 dakika kala iki oyuncu değiştiriyorsa, şampiyon olamıyorsam bari ikinci olayım, onu Galatasaray'a kaptırmayayım demektir. Yazıyı tersten yazdım... O zaman anormal şartlar olmazsa demek ki şampiyon Beşiktaş...
Beşiktaş, Hatay'ı geçerse köprüden karşıya geçmiş olur, herkese de hayırlı işler demek lazım. G.Saray'a bakıyorum, F.Bahçe'ye bakıyorum top oynamaya gayret ediyorlar. Beşiktaş'a bakıyorum hem futbol oynamaya gayret ediyor hem de kavga ediyor, istiyor. İstemek yapmak demektir.
ALİ GÜLTİKEN - PSİKOLOJİK ANLAMDA DA EZİYOR
Beşiktaş bence yüzde 99 şampiyonluğu almış durumda. Genelde Beşiktaş'ın puan kayıpları üzerinden tahminler yürütülmeye çalışılıyor ancak diğer rakiplerin de kalan maçları kazanabileceğinin garantisi yok. Psikolojik anlamda da Beşiktaş şu anda rakiplerini eziyor. Diğer bir konu da Beşiktaş, oyun gücü olarak herkesin üzerinde.
Maç performanslarıyla şüpheye yer bırakmıyor. Yüzde 1 ihtimalini elbette matematiksel olarak söylüyoruz. Çünkü önümüzde dört maç daha var. Bu matematiksel ihtimal devam ediyor ama saha gerçekleri, sahadaki oyuncu ve psikolojik durumlara baktığımızda bu oranın yüzde 1'den daha az olduğunu gösteriyor.
LEVENT TÜZEMEN - "ŞAMPİ" SÖZÜNÜ KULLANABİLİRİZ
Rize maçını kazanan Beşiktaş için "Şampi" sözünü kullanabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe, önündeki maçları zaten kazanmak zorunda. Beşiktaş, sürpriz puanlar kaybederse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı olabilir. Galatasaray için Beşiktaş derbisi ikincilik açısından çok önemli.
Eğer Beşiktaş Hatay maçını da kazanırsa Galatasaray'a bir maç kaybetme hakkı doğabilir. Galatasaray önce lig ikinciliğini sonra Beşiktaş'ın sonuçlarına göre şampiyonluğu kovalayacak. "Yüzde 90 Beşiktaş" diyorum. Fenerbahçe, Alanya'ya takılarak sadece puan açısından değil psikolojik açıdan da yara aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe için şans yüzde 5'er.
GÜRCAN BİLGİÇ - GALATASARAY'IN İŞİ ÇOK ZOR
Fenerbahçe'nin puan kaybıyla Beşiktaş'ın yüzde 51 olan şansı 70'e yaklaştı. Hatay karşılaşmasını puan kaybetmeden geçerse sezonu da büyük bir ihtimalle bitirir. Galatasaray derbisi sadece ligin ikinciliği için önemli olur. Fenerbahçe, cebinde yüzde 25'i tutuyor.
Galatasaray'ın işi çok zor. İyi oynamıyorlar. Beşiktaş'la da maçları var. Hedefleri lig ikinciliği, bu arada fırsat bekliyorlar. Derbi onlar için sezonun prestij maçı haline geldi. Şampiyonluktan ziyade ligin kendi hesaplaşmasıdır. Şampiyonluk şansları ise yüzde 5.
İSKENDER GÜNEN - BİR MUCİZE OLMAZSA KARTAL
Ligin bitmesine dört hafta kala lider Beşiktaş ile şampiyonluktaki rakipleri arasında Fenerbahçe ile 5, Galatasaray'la 6 puanlık fark var. Eğer bir futbol mucizesi gerçekleşmezse Beşiktaş'ı bu yılın şampiyonu olarak kabul etmek gerekmekte.
Beşiktaşlı teknik kadro ve de oyuncuların çok daha farklı bir motivasyon, konsantrasyonla kalan dört maçta istenilen puanları alabileceklerini düşünüyorum. Bana göre şampiyonluk yüzdeleri Beşiktaş 85, Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 5.
BÜLENT TİMURLENK - BEŞİKTAŞ YÜZDE 90, FENERBAHÇE 6, GALATASARAY 4
Tüm eksiklerine rağmen Beşiktaş'ın Rize'den 3 puanla çıkması son düzlük öncesinde en keskin virajdı. Ne G.Saray'ın ne de F.Bahçe'nin oynadığı futbol, kalan 4 maç için 12 puan vadetmezken Sivas ve A.Gücü maçlarıyla sallanan Beşiktaş, kulübeden gelen adamlarıyla da toparlanmayı bildi.
F.Bahçe ile G.Saray arasındaki yarış ikincilik için olur. Kadıköy'de kazanmış olmasına rağmen F.Bahçe'nin gerisine düşmeyi başaran G.Saray'ın ezeli rakibini geçebilmesi için son derbiyi kazanması gerekiyor. Yüzde 90 Beşiktaş, yüzde 6 F.Bahçe, yüzde 4 G.Saray.
MURAT ÖZBOSTAN - HATAY'I GEÇERSE KUTLAMALAR BAŞLAR
Beşiktaş, Rize maçını kazanarak zaten şampiyonluğa yüzde 90 yaklaşmıştı, önceki gece Alanyaspor-Fenerbahçe maçının berabere bitmesiyle bu oran yüzde 95'e ulaşmıştır. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den daha çok bu şampiyonluğu istiyor...
Maçlardaki futbol kalitesiyle defalarca bunu gösterdi. Ayrıca siyah-beyazlı oyuncuların ortaya koydukları mücadele ruhu, motivasyon, istek, arzu her iki takım oyuncularından katbekat fazla durumda. Bu nedenle Beşiktaş hedefine non stop yürüyor... Bugünkü Hatay maçını da kazanırsa kutlamalar başlayabilir..