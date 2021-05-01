Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Giriş Tarihi: 1.5.2021 08:38 Son Güncelleme: 1.5.2021 08:44

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! ", Hatayspor'u yenerse, ve ..."

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları , , , , , , ve , 'de 'ın şampiyonluğa ne kadar yaklaştığını ve ile 'nin şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi. Usta isimler çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

'de şampiyonluk için geride sadece 4 maç kaldı. , ve 'ın kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu şampiyonluk mücadelesiyle ilgili SABAH Spor yazarları , , , , , , ve , çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ÖMER ÜRÜNDÜL - RAKİPLERİNİN KAZANMA GARANTİSİ YOK

'ın şampiyonluğu yüzde 85. Çünkü G.Saray ile bir deplasman derbisi var. Hatay maçı da çok kolay maç değil. Ama rakiplerinin de her maçı kazanma garantileri yok. Ama şayet Beşiktaş, Hatay'ı yenerse benim tahminim yüzde 95'e çıkar. F.Bahçe, G.Saray'ın bir puan önünde. Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde. Bir de ikili averaj var ki hem G.Saray hem de Beşiktaş'ın gerisinde.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Demek ki F.Bahçe bütün maçlarını kazanıp, 6 puan kaybederse şampiyon olur. Bu da çok büyük bir şans. Bugün için şampiyonluk şansı yüzde 7.5... G.Saray'ın, Beşiktaş ile bir maçı var. Ama aradaki puan farkı da 6. Onun da bütün maçlarını kazanması, Beşiktaş'ı yenmesi halinde dahi yetmiyor olabilir. Çünkü F.Bahçe faktörü var. Bugün için G.Saray'ın şampiyonluk şansı yüzde 7.5.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ERMAN TOROĞLU - KÖPRÜDEN GEÇERSE HAYIRLI İŞLER

Bence G.Saray geçen hafta havlu attı... Bu hafta da F.Bahçe 90+2'de havlu attı. Emre Belözoğlu maçın bitimine 2 dakika kala iki oyuncu değiştiriyorsa, şampiyon olamıyorsam bari ikinci olayım, onu 'a kaptırmayayım demektir. Yazıyı tersten yazdım... O zaman anormal şartlar olmazsa demek ki şampiyon ...

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

, Hatay'ı geçerse köprüden karşıya geçmiş olur, herkese de hayırlı işler demek lazım. G.Saray'a bakıyorum, F.Bahçe'ye bakıyorum top oynamaya gayret ediyorlar. Beşiktaş'a bakıyorum hem futbol oynamaya gayret ediyor hem de kavga ediyor, istiyor. İstemek yapmak demektir.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ALİ GÜLTİKEN - PSİKOLOJİK ANLAMDA DA EZİYOR

bence yüzde 99 şampiyonluğu almış durumda. Genelde Beşiktaş'ın puan kayıpları üzerinden tahminler yürütülmeye çalışılıyor ancak diğer rakiplerin de kalan maçları kazanabileceğinin garantisi yok. Psikolojik anlamda da Beşiktaş şu anda rakiplerini eziyor. Diğer bir konu da Beşiktaş, oyun gücü olarak herkesin üzerinde.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Maç performanslarıyla şüpheye yer bırakmıyor. Yüzde 1 ihtimalini elbette matematiksel olarak söylüyoruz. Çünkü önümüzde dört maç daha var. Bu matematiksel ihtimal devam ediyor ama saha gerçekleri, sahadaki oyuncu ve psikolojik durumlara baktığımızda bu oranın yüzde 1'den daha az olduğunu gösteriyor.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

LEVENT TÜZEMEN - "ŞAMPİ" SÖZÜNÜ KULLANABİLİRİZ

Rize maçını kazanan için "Şampi" sözünü kullanabiliriz. ve , önündeki maçları zaten kazanmak zorunda. Beşiktaş, sürpriz puanlar kaybederse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı olabilir. Galatasaray için Beşiktaş derbisi ikincilik açısından çok önemli.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Eğer Hatay maçını da kazanırsa 'a bir maç kaybetme hakkı doğabilir. Galatasaray önce lig ikinciliğini sonra Beşiktaş'ın sonuçlarına göre şampiyonluğu kovalayacak. "Yüzde 90 Beşiktaş" diyorum. , Alanya'ya takılarak sadece puan açısından değil psikolojik açıdan da yara aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe için şans yüzde 5'er.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GÜRCAN BİLGİÇ - GALATASARAY'IN İŞİ ÇOK ZOR

'nin puan kaybıyla 'ın yüzde 51 olan şansı 70'e yaklaştı. Hatay karşılaşmasını puan kaybetmeden geçerse sezonu da büyük bir ihtimalle bitirir. derbisi sadece ligin ikinciliği için önemli olur. Fenerbahçe, cebinde yüzde 25'i tutuyor.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

'ın işi çok zor. İyi oynamıyorlar. 'la da maçları var. Hedefleri lig ikinciliği, bu arada fırsat bekliyorlar. Derbi onlar için sezonun prestij maçı haline geldi. Şampiyonluktan ziyade ligin kendi hesaplaşmasıdır. Şampiyonluk şansları ise yüzde 5.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İSKENDER GÜNEN - BİR MUCİZE OLMAZSA KARTAL

Ligin bitmesine dört hafta kala lider ile şampiyonluktaki rakipleri arasında ile 5, 'la 6 puanlık fark var. Eğer bir futbol mucizesi gerçekleşmezse Beşiktaş'ı bu yılın şampiyonu olarak kabul etmek gerekmekte.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaşlı teknik kadro ve de oyuncuların çok daha farklı bir motivasyon, konsantrasyonla kalan dört maçta istenilen puanları alabileceklerini düşünüyorum. Bana göre şampiyonluk yüzdeleri 85, 10, ise 5.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BÜLENT TİMURLENK - BEŞİKTAŞ YÜZDE 90, FENERBAHÇE 6, GALATASARAY 4

Tüm eksiklerine rağmen 'ın Rize'den 3 puanla çıkması son düzlük öncesinde en keskin virajdı. Ne G.Saray'ın ne de F.Bahçe'nin oynadığı futbol, kalan 4 maç için 12 puan vadetmezken Sivas ve A.Gücü maçlarıyla sallanan Beşiktaş, kulübeden gelen adamlarıyla da toparlanmayı bildi.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.Bahçe ile G.Saray arasındaki yarış ikincilik için olur. Kadıköy'de kazanmış olmasına rağmen F.Bahçe'nin gerisine düşmeyi başaran G.Saray'ın ezeli rakibini geçebilmesi için son derbiyi kazanması gerekiyor. Yüzde 90 , yüzde 6 F.Bahçe, yüzde 4 G.Saray.

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

MURAT ÖZBOSTAN - HATAY'I GEÇERSE KUTLAMALAR BAŞLAR

, Rize maçını kazanarak zaten şampiyonluğa yüzde 90 yaklaşmıştı, önceki gece Alanyaspor- maçının berabere bitmesiyle bu oran yüzde 95'e ulaşmıştır. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den daha çok bu şampiyonluğu istiyor...

Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Maçlardaki futbol kalitesiyle defalarca bunu gösterdi. Ayrıca siyah-beyazlı oyuncuların ortaya koydukları mücadele ruhu, motivasyon, istek, arzu her iki takım oyuncularından katbekat fazla durumda. Bu nedenle hedefine non stop yürüyor... Bugünkü Hatay maçını da kazanırsa kutlamalar başlayabilir..

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Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
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