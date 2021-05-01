Tek rakibi İnter!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u da yenerek puanını 55'e yükselten ve 5'incilik iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Sivasspor, Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlardan biri oldu. Çalımbay'ın talebeleri, majör ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım içerisinde ikinci sıraya yerleşirken, sadece Conte'nin çalıştırdığı İnter'in (17) gerisinde kalsa da Manchester United ve Real Madrid gibi devleri geride bıraktı. Listede Trabzonspor da var... Bordo- mavililer, son haftalarda 7 beraberlik alsa da 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Trabzonspor, namağlup takımlar arasında Avrupa'da 6. sıradan listede kendisine yer buldu.