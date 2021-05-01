TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor!

Son dönemlerin en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne olan TFF 1. Lig'de 3 takım da 64 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Son 2 haftaya girilirken tüm maçlar bugün oynanacak. Averajla lider takım olan Adana Demir evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak ve maça favori olarak çıkacak. Ligdeki son 5 maçını da kazanan Adana Demir bu maçı da kazandığı taktirde diğer takımların aldığı sonuca göre Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi söz konusu.

ADANA DEMİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Muhammet, Talha, Okan, Kaan, Rassoul, Sinan Kurt, Hasan, Gökhan İnler, Dibba, Ezeh, Sedat