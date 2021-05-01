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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:00 Son Güncelleme: 1.5.2021 14:01

TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı evinde 'u ağırlıyor!

TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor!

TFF 1. Lig'de son 2 haftaya giriliken şampiyonluk yarışı iyice kızımış durumda. 64 puanla averaj avantajıya lider olan bugün evinde 'u ağırlayacak. Adana Demir, teknik direktörlük koltuğunda bulunan Samet Aybaba ile 2 maçı da kazanarak şampiyon olmak ve 'e çıkma hasretine son vermek istiyor. Adana Demir ve Giresun'un bugünkü maçların ardından Süper Lig'e yükselme ihtimalleri bulunuyor. Saat 16:00'da başlayacak olan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Son dönemlerin en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne olan TFF 1. Lig'de 3 takım da 64 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Son 2 haftaya girilirken tüm maçlar bugün oynanacak. Averajla lider takım olan Adana Demir evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak ve maça favori olarak çıkacak. Ligdeki son 5 maçını da kazanan Adana Demir bu maçı da kazandığı taktirde diğer takımların aldığı sonuca göre Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi söz konusu.

ADANA DEMİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Muhammet, Talha, Okan, Kaan, Rassoul, Sinan Kurt, Hasan, Gökhan İnler, Dibba, Ezeh, Sedat

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TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor!
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