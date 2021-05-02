3 puandan fazlasıydı

Geçen hafta kazandıkları Rize maçının ardından,diyerek adeta meydan okuyan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın farklı galibiyetle keyfi yerine geldi.Kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştık. Skor fantastik oldu. Beklediğimiz bir skor değildi. Oyuncularımın kazanma arzuları ve bulunduğumuz pozisyonu anlamaları bundaki en önemli etkendi.Artık her şey normale dönüyor.Çünkü eşit şartlarda oynamıyorduk.4 puan bize yetiyor. İnşallah 3 maçta 4 puanı alırız. İyi hazırlanacağız. Bir lig bir kupa maçımız var.Beşiktaş, Hatayspor karşısında çok rahat bir maç çıkarırken saha kenarında Sergen Yalçın coşkusu vardı. Başarılı teknik adam, 3-0'a rağmen takımını ateşlemeyi sürdürdü ve oyuncularındanşeklinde ifadelerle daha fazla gol istedi.Dahakısa bir süre öncesine kadar Beşiktaş'taki geleceği tartışılan Kevin N'Koudou, son üç maçta da ağları sarsmayı başardı (Kayserispor 2, Çaykur Rizespor ve Hatayspor). Ancak yıldız futbolcuya nazar değdi. 27 yaşındaki oyuncu sağ arka üst adalesinde ağrı hissedince 43. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. Oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve kendisini zorlamak istemediği için oyundan alınmasını talep ettiği öğrenildi.Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin radarında... Lyon'un ardından NBu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı. Başarılı eldiven ayrıca dün Hatayspor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.Beşiktaş'ın Hatayspor karşısındaki futbolu ve aldığı farklı galibiyet, sosyal medyada şampiyonluk yarışında geride bıraktığı Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarından da övgü aldı. Twitter'da "Bir Fenerbahçeli olarak..." ve "Bir Galatasaraylı olarak..." açılan taglarda iki takımın taraftarları Sergen Yalçın ve talebelerinin oynadığı futbolu beğeni dolu mesajlarla kutladılar.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç sonu taraftarlara mesaj gönderdi: "Önemli bir galibiyet ama daha bitmiş bir şey yok. Bu avantajı koruyup, şampiyon olmak istiyoruz. Artarak devam eden motivasyonumuz ve inancımız var.Önümüzdeki maçları da kazanalım, matematiksel olarak yakalayalım. Galatasaray'ın stadında şampiyonluk konusunu düşünmüyoruz. Galatasaray stadında olmuş ya da başka bir yerde olmuş, ekstra bir motivasyon değil. Biz isterdik ki kendi stadımızda şampiyon olsaydık. Beşiktaş gerçekten oynadığı oyun, inancı ve azmiyle, bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini ve anasının sütü gibi helal bir noktada olduğunu göstermiştir."Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba Hutchinson, Hatay karşılaşmasıyla birlikte asist sayısını 8'e çıkardı. 4 de golü bulunan 38 yaşındaki futbolcu, skora 12 kez katkı yaparak kariyer rekoru kırdı. Kanadalı, geçtiğimiz sezon 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. Tecrübeli futbolcu maç sonu, "1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüple görüşeceğim. Mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum" diye konuştu.Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek'ı uzun süredir gündeminde tutan Beşiktaş, transferi bitirdi. Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Almanya'dan da talibi olan 27 yaşındaki orta sahanın diğer tüm teklifleri siyahbeyazlı kulüp için geri çevirdiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı oyuncunun sezon bittikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayarakolacağı kaydedildi.