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Giriş Tarihi: 2.5.2021 15:43

Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

MEHMET AL
Alanyaspor Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Aytemiz İstanbul'a sakatlığı süren Babacar ve Ahmet Gülay'dan yoksun gitti.

Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda mücadele edeceği Kasımpaşaspor hazırlıklarını tamamladı. Turuncu yeşilli takım 57 puanla 5'nci sırada yer alırken Kasımpaşaspor ise 18'nci sırada 37 puanla düşme hattında bulunuyor. Alanyaspor'da sakatlığı süren Babacar ve Ahmet Gülay takımda yer almıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor 3 Mayıs Pazartesi günü saat:16:00'da Recep Tayyip Erdoğan satadyumunda Orta hakem Ali Şansalan yöneteceği. Kasımpaşa'yla mücedele edecek. Ligde üst üste Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kalarak lig beşinciliği yarışında rakiplerine karşı avantaj kaybeden turuncu yeşilli ekip, Kasımpaşa deplasmanından mutlak 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Aytemiz Alanyaspor'da sakalığı süren Babacar ve Ahmet Gülay sakalığından dolayı antrenmana katılmazken. Aytemiz Alanyaspor oyuncuları, Kasımpaşa mesaisine Zimbitlik Cengiz Aydoğan tesislerinde. Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetimindeki antrenmanda, taktik ağırlıklı pas çalışması ile antreamanı tamamlayan Aytemiz Alanyaspor kafilesi bu bu gün saat:15:30'da uçakla Antalya Hava limamından İstanbula hareket edecek.

ÜSTÜNLÜK ALANYASPOR'DA

Aytemiz Alanyaspor yarın karşılacağı rakibi Kasımpaşa'yla oynadığı 13 müsabakada 6 kez galip gelirken Kasımpaşa ise 5 kez galip gelirken 2 kez berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa filelerine 28 gol kaydederken kalesinde ise 18 gol gördü.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇ İSTİTASTİĞİ

31.10.2016 Kasımpaşaspor 2-1 Alanyaspor
01.04.2017 Alanyaspor 3-1 Kasımpaşaspor
12.08.2017 Alanyaspor 1-3 Kasımpaşaspor
19.01.2018 Kasımpaşaspor 3-2 Alanyaspor
23.09.2018 Kasımpaşaspor 1-2 Alanyaspor
17.01.2019 Alanyaspor 0-0 Kasımpaşaspor
24.01.2019 Kasımpaşaspor 0-0 Alanyaspor
23.02.2019 Alanyaspor 3-0 Kasımpaşaspor
24.08.2019 Alanyaspor 4-1 Kasımpaşaspor
15.01.2020 Alanyaspor 3-1 Kasımpaşaspor
22.01.2020 Kasımpaşaspor 3-2 Alanyaspor
25.01.2020 Kasımpaşaspor 1-2 Alanyaspor
11.01.2021 Alanyaspor 1-2 Kasımpaşaspor

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Alanyaspor Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
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