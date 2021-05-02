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Giriş Tarihi: 3.5.2021 01:00

şampiyonluk iddiasını sürdürdü

AA
Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 34. haftasında deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibi takım 50. dakikada Gabriel Paulista'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona'da kaptan Lionel Messi 57. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından gelişen atakta topu ağlara göndererek, skora eşitliği getirdi.

Ataklarını artıran Barcelona, Antoine Griezman (Dk. 63) ile öne geçtikten sonra Messi (Dk. 69) farkı ikiye çıkardı.

Valencia'nın 83. dakikada Carlos Soler ile bulduğu gol sonucu değiştirmezken, Katalan takımı zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona puanını 74'e çıkararak, lider Atletico Madrid (76) ve 2'nci Real Madrid'in (74) ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Valencia ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, toplam gol sayısını 28'e çıkardı.

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Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü
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