Çotanaklar takipte Akhisar veda etti

TFF 1. Lig'de Giresunspor, evinde Akhisarspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'e çıkma yolunda çok önemli bir eşiği daha geçti. Karadeniz ekibiningalibiyet kilidini 14'te Traore açarken, 36'daBalde takımını rahatlattı: 2-0. Akigolar, ikinci devre reaksiyon gösteremeyince 68'de Nalepa karşılaşmayı Giresun adına perçinleyerek skoru ilan etti: 3-0. Ligin normal sezonunun bitimine 1 maç kala Giresunspor, puanını 67'ye yükseltip lider Adana Demirspor'u takibini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs'ta deplasmandaTuzlaspor'u yendiği anda adını Süper Lig'eyazdıracak. İki sezon önce Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Akhisarspor ise mücadeleyi kaybederek Eskişehir ve Ankaraspor'un ardından 2. Lig'e düştü.