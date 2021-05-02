Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çotanaklar takipte Akhisar veda etti
Giriş Tarihi: 2.5.2021

Çotanaklar takipte Akhisar veda etti

Çotanaklar takipte Akhisar veda etti
TFF 1. Lig'de Giresunspor, evinde Akhisarspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'e çıkma yolunda çok önemli bir eşiği daha geçti. Karadeniz ekibinin galibiyet kilidini 14'te Traore açarken, 36'da Balde takımını rahatlattı: 2-0. Akigolar, ikinci devre reaksiyon gösteremeyince 68'de Nalepa karşılaşmayı Giresun adına perçinleyerek skoru ilan etti: 3-0. Ligin normal sezonunun bitimine 1 maç kala Giresunspor, puanını 67'ye yükseltip lider Adana Demirspor'u takibini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs'ta deplasmanda Tuzlaspor'u yendiği anda adını Süper Lig'e yazdıracak. İki sezon önce Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Akhisarspor ise mücadeleyi kaybederek Eskişehir ve Ankaraspor'un ardından 2. Lig'e düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'a veda eden Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Bu sene emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti
Son Dakika Haberler: Burak Sergen’den haber var! Entübe edilen Burak Sergen’in nişanlısı açıkladı!
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Son dakika: Beşiktaş Vodafone Park’ta şov yaptı! Hatayspor’a tam 7 gol…
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun’dan yeni haber! Hakan Altun 'teşekkür' mesajı yayınladı
Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! Neslihan Atagül'den sonra Tuba Ünsal'dan da kötü haber geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Çotanaklar takipte Akhisar veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA