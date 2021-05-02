Fatih Terim Mohamed'e forma vermedi! İlk 11'de tercih etmedi...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK!
Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Maç öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Artık sona yaklaştıkça işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Herkes kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. Korona, sakatlıklar ve milli takım dönüşleri bizi zor duruma soktu. Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olsa kadromuzu hiç değiştirmeyeceğiz ama bu kadar sık maç fikstüründe değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan, Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.
YEDLİN 4 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor'a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sio'nun yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü.