Fatih Terim Mohamed'e forma vermedi! İlk 11'de tercih etmedi...

Maç öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Artık sona yaklaştıkça işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Herkes kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. Korona, sakatlıklar ve milli takım dönüşleri bizi zor duruma soktu. Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olsa kadromuzu hiç değiştirmeyeceğiz ama bu kadar sık maç fikstüründe değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan, Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.