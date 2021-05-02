Fenerbahçe'de Mesut Özil fırtınası! Alanya maçına damga vurdu

Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde 7693 metre ile takımın en çok mesafe kat eden ismiydi. 32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ise 696 metre ve toplam 39 koşu ile Sosa ile birlikte bu alanda da zirveyi paylaştı.
YÜZDE 81 ORANLA 26 İSABETLİ PAS ATTI
Mesut Özil yüzde 81 oranla 26 isabetli pas yaparken, bu alanda ise Serdar Aziz'den sonra takımın en önemli oyuncusu oldu. Yıldız futbolcunun pas mesafesi istatistiği de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak 13.2 metre civarındaydı. Bu alanda da Mesut ve Pelkas takımın ön plana çıkan isimleri oldu.
ALTAY BAYINDIR GERİ DÖNÜYOR
Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren Altay Bayındır'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı. Yarın Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, dünkü idmanda bireysel olarak çalıştı. 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan Kayserispor maçına yetişebilme ihtimali doğdu. Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şenol Güneş tarafından çağırılması durumunda A Milli Takım ile EURO 2020'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.