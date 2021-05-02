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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Futbolun faturası çok ağır çok!

MEHMET ÖZCAN
Futbolun faturası çok ağır çok!

Galatasaray’ın yeni seçilecek yönetimini yüklü bir ödeme bekliyor play-off’u kaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden sözleşmelere göre 2021-2022 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya ise 30.9 milyon TL garanti para ödemekle yükümlü

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak. Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda. Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.

TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA
Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak. Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi. Sarı- kırmızılı kulüp, iç ve dış transfer fark etmeksizin hiçbir oyuncuya 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden yüksek kontrat vermeyecek.



EMRE AKBABA VE SARACCHI 11'E
Trabzonspor beraberliğinden sonra 6'da 6'ya konsantre olan Galatasaray'ın hedefi tutturmasına 4 maç kaldı. Antalyaspor ve Konyaspor'u yenen sarıkırmızılı takım, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Fatih Terim, ön liberoda Taylan Antalyalı'ya görev verecek. Sol kanatta Emre Kılınç'ı oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, 10 numara pozisyonunu Emre Akbaba'ya emanet edecek. Yorgun olan Ömer Bayram'ın yerine de sol bekte Saracchi ter dökecek.

ERYAMAN'DA SÜPER KUPA'YI ALDI, LİGDE GALİP GELEMEDİ!
Az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek için Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenmekten başka çaresi olmayan G.Saray'ın Eryaman Stadyumu'nda hem tatlı hem de acı anıları var. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisar'ı devirip, TFF Süper Kupa'yı aldığı Eryaman'da ligde galibiyet yüzü göremedi. Cimbom, burada Ankaragücü'ne iki kez yenilirken, G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı.

5
Ankara'daki maçlarda G.Saray'ın G.Birliği'ne 5 farkla üstünlüğü bulunuyor (GS 20, GB 15, Beraberlik 13).

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Futbolun faturası çok ağır çok!
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