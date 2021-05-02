Futbolun faturası çok ağır çok!

Galatasaray’ın yeni seçilecek yönetimini yüklü bir ödeme bekliyor play-off’u kaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden sözleşmelere göre 2021-2022 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya ise 30.9 milyon TL garanti para ödemekle yükümlü
Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak. Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda. Falcao'nun 5 milyonEuro ile zirvede olduğu ATakım maaş bütçesinde enucuz isim ise 900 bin TL ileKerem Aktürkoğlu.
TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA
Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzereDiagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyonEuro'nun üzerinde kazanan yıldızlarlayollarını ayırmaya çalışacakGalatasaray; sol bek, stoper, orta sahave kanat takviyesinde bulunacak. Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç ve dıştransfer fark etmeksizin hiçbiroyuncuya 34 yaşındakiUruguaylı kaleciden yüksekkontrat vermeyecek.
EMRE AKBABA VE SARACCHI 11'E
Trabzonspor beraberliğinden sonra 6'da 6'ya konsantre olan Galatasaray'ın hedefi tutturmasına 4 maç kaldı. Antalyaspor ve Konyaspor'u yenen sarıkırmızılı takım, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Fatih Terim, ön liberoda TaylanAntalyalı'ya görev verecek. Sol kanattaEmre Kılınç'ı oynatacak olan tecrübeliçalıştırıcı, 10 numara pozisyonunu EmreAkbaba'ya emanet edecek. Yorgunolan Ömer Bayram'ın yerine de solbekte Saracchi ter dökecek.
ERYAMAN'DA SÜPERKUPA'YI ALDI, LİGDEGALİP GELEMEDİ!
Az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek için Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenmekten başka çaresi olmayan G.Saray'ın EryamanStadyumu'nda hemtatlı hem de acı anılarıvar. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisar'ı devirip, TFF Süper Kupa'yı aldığı Eryaman'da ligde galibiyet yüzü göremedi. Cimbom, burada Ankaragücü'ne iki kez yenilirken, G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı.