Futbolun faturası çok ağır çok!

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak. Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda.Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak.Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi.Trabzonspor beraberliğinden sonra 6'da 6'ya konsantre olan Galatasaray'ın hedefi tutturmasına 4 maç kaldı. Antalyaspor ve Konyaspor'u yenen sarıkırmızılı takım, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.Az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek için Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenmekten başka çaresi olmayanSarı-kırmızılı ekip, Akhisar'ı devirip, TFF Süper Kupa'yı aldığı Eryaman'da ligde galibiyet yüzü göremedi. Cimbom, burada Ankaragücü'ne iki kez yenilirken, G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı.Ankara'daki maçlarda G.Saray'ın G.Birliği'ne 5 farkla üstünlüğü bulunuyor (GS 20, GB 15, Beraberlik 13).