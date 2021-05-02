Konyaspor evinde Karagümrük'ü ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor ve karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Maç öncesinde Karagümrük ligde 51 puanla 9, Konyaspor ise 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Konyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...
KONYASPOR 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)
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Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Fatih, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Efe, Aksel, Lens, Ndao, Borini