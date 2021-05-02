Lille, ‘Bizim Çocuklar’la şampiyonluğa yürüyor

Ligin bitimine 3 maç kalırken Burak, Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Fransa Ligue1'de adım adım şampiyonluğa gidiyor. Nice'i ağırlayan kırmızı-beyazllar, Burak ve Zeki'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. 3 puanı cebine koyan Lille, 76 puanla takipçisiPSG'nin (75) önünde zirvedeki yerinikorudu. Haftaya Lens'e konuk olacak Lille, PSG'nin Rennes'e karşıpuan kaybetmesini bekleyecek. İtalya Serie A'da ise Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı karşılaşmada Benevento'yu 2-0 yenip, 69 puanla ikinciliğe yükseldi.