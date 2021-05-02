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Giriş Tarihi: 2.5.2021

, ‘Bizim Çocuklar’la şampiyonluğa yürüyor

Lille, ‘Bizim Çocuklar’la şampiyonluğa yürüyor
Ligin bitimine 3 maç kalırken Burak, Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de adım adım şampiyonluğa gidiyor. Nice'i ağırlayan kırmızı-beyazllar, Burak ve Zeki'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. 3 puanı cebine koyan Lille, 76 puanla takipçisi PSG'nin (75) önünde zirvedeki yerini korudu. Haftaya Lens'e konuk olacak Lille, PSG'nin Rennes'e karşı puan kaybetmesini bekleyecek. İtalya Serie A'da ise Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı karşılaşmada Benevento'yu 2-0 yenip, 69 puanla ikinciliğe yükseldi.

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Lille, ‘Bizim Çocuklar’la şampiyonluğa yürüyor
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