Paslanmaz çelik Mesut

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı, gelecek için sarı-lacivertlilere umut verdi. Sakatlığını atlatan ve Alanya maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 65 dakikalık bölümde en çok koşan isim oldu. Pas ve pas mesafesi gibi istatistiklerde de sarı-lacivertlilerin liderliğine oynadı
Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde 7693metre ile takımın ençok mesafe kat edenismiydi. 32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ise 696 metre ve toplam39 koşu ile Sosa ile birliktebu alanda da zirveyipaylaştı.
YÜZDE 81 ORANLA 26 İSABETLİ PAS ATTI
Mesut Özil yüzde 81 oranla 26 isabetlipas yaparken, bu alanda ise SerdarAziz'den sonra takımın en önemli oyuncusuoldu. Yıldız futbolcunun pas mesafesiistatistiği de A Takım DirektörüEmre Belözoğlu'nun tercih ettiğioyun planına uygun olarak 13.2metre civarındaydı. Bu alanda daMesut ve Pelkas takımın ön planaçıkan isimleri oldu.
ALTAY BAYINDIR GERİ DÖNÜYOR
Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren Altay Bayındır'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı. Yarın Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, dünkü idmanda bireysel olarak çalıştı. 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan Kayserispor maçına yetişebilme ihtimali doğdu. Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şenol Güneş tarafından çağırılması durumunda A Milli Takım ile EURO 2020'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.