Paslanmaz çelik Mesut

Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde iseMesut ÖzilYıldız futbolcunun pas mesafesiistatistiği de A Takım DirektörüEmre Belözoğlu'nun tercih ettiğioyun planına uygun olarakBu alanda daMesut ve Pelkas takımın ön planaçıkan isimleri oldu.Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren Altay Bayındır'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı. Yarın Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, dünkü idmanda bireysel olarak çalıştı. 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan Kayserispor maçına yetişebilme ihtimali doğdu. Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şenol Güneş tarafından çağırılması durumunda A Milli Takım ile EURO 2020'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.