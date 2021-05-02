Rangers derbide Celtic'i dağıttı

Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Kemar Roofe, 33. dakikada Alfredo Morelos, 90+2'nci dakikada Jermain Defoe'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
McGregor'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada Odsonne Edouard'dan geldi. Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.