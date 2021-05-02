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Giriş Tarihi: 2.5.2021 16:22

derbide 'i dağıttı

Rangers derbide Celtic'i dağıttı

İskoçya Premier Lig'deki "" derbisini, 'i 4-1 yenen kazandı. Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.

Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Kemar Roofe, 33. dakikada Alfredo Morelos, 90+2'nci dakikada Jermain Defoe'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

McGregor'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada Odsonne Edouard'dan geldi. Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.

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Rangers derbide Celtic'i dağıttı
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