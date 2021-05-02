Şampiyonluğa pençe attı

sezon 7 gol atan ilk takım Beşiktaş.Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 5 gol kaydetti.bu sezon en erken golünü buldu (62. saniye).bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla oyuncusu gol atan takım Beşiktaş (21).bu sezon bir maçta en fazla isabetli şut bulduğu ilk yarıyı oynadı (10).ilk defa bir takım 14 dakikada 3 gol birden attı.8 gol ve 4 asistle kariyer rekorunu kırdı.Yılmaz, A takım düzeyinde ilk golünü kaydetti.toplamda 22 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.ilk kez bir sezonda 6 asist yaparak kariyer rekoruna ulaştı.futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol buldu.Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet farklı galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Soyunma odasında çekilen fotoğrafı, siyah-beyazlı kulüp "Kimse heveslenmesin" ifadesiyle sosyal medyada paylaştı.Bu sezonki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Adem Ljajic'in dönüşü muhteşem oldu. Yıldız futbolcu, son 7 gün içerisinde çıktığı 3 maçta 3 asist yaparak (Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor) takıma önemli bir katkı sağladı.Hatyaspor maçında Ljajic'in topu direkten döndü. Siyah-beyazlı takım bu sezon 11 kez direk engeline takıldı.Attığı 4 golle yıldızlaşan Cyle Larin, maç topunu aldı. Kanadalı forvet, "Goller için mutluyum ama daha çok mutlu olduğum konu, şampiyonluğa çok yakınız. Bu benim hayatımda çok özel bir an olacak. Bu takımda oynamak paha biçilemez" dedi.Bu sezon 2. kez bir maçta 4 gol birden bulan Cyle Larin, krallık yarışında da iddialı konuma geldi. Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de toplamda 19 kez ağları sarstı. Zirvede 21 golle Hataysporlu Boupendza yer alıyor.