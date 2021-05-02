Şampiyonluğa pençe attı

Lider Beşiktaş, Hatay’ı ‘7’ bitirdi. Rakiplerine ‘Boşuna umutlanmayın’ mesajı verdi. Siyah-beyazlı ekip, maça kasırga gibi girdi. Henüz 62. saniyede Akintola'nın kendi ağlarına gönderdiği topla perde açıldı. Larin, 4 kez fileleri sarsarken N'Koudou ve Rıdvan da gol şova eşlik etti. Ortaya konulan futbol ve alınan farklı galibiyet G.Saray derbisi öncesinde Kara Kartal için büyük moral oldu
İLKLERİN GECESİ Bu sezon 7 gol atan ilk takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 5 gol kaydetti. Beşiktaş, bu sezon en erken golünü buldu (62. saniye). 2007-08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla oyuncusu gol atan takım Beşiktaş (21). Kartal, bu sezon bir maçta en fazla isabetli şut bulduğu ilk yarıyı oynadı (10). Hatayspor'a ilk defa bir takım 14 dakikada 3 gol birden attı. Atiba, 8 gol ve 4 asistle kariyer rekorunu kırdı. Rıdvan Yılmaz, A takım düzeyinde ilk golünü kaydetti. Larin, toplamda 22 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Rosier ilk kez bir sezonda 6 asist yaparak kariyer rekoruna ulaştı. N'Koudou, futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol buldu.
KİMSE HEVESLENMESİN!
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet farklı galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Soyunma odasında çekilen fotoğrafı, siyah-beyazlı kulüp "Kimse heveslenmesin" ifadesiyle sosyal medyada paylaştı.
BİR AÇILDI, PİR AÇILDI
Bu sezonki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Adem Ljajic'in dönüşü muhteşem oldu. Yıldız futbolcu, son 7 gün içerisinde çıktığı 3 maçta 3 asist yaparak (Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor) takıma önemli bir katkı sağladı.
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Hatyaspor maçında Ljajic'in topu direkten döndü. Siyah-beyazlı takım bu sezon 11 kez direk engeline takıldı.
TOPU EVE GÖTÜRDÜ
Attığı 4 golle yıldızlaşan Cyle Larin, maç topunu aldı. Kanadalı forvet, "Goller için mutluyum ama daha çok mutlu olduğum konu, şampiyonluğa çok yakınız. Bu benim hayatımda çok özel bir an olacak. Bu takımda oynamak paha biçilemez" dedi.
'YARIŞTA BEN DE VARIM' DEDİ
Bu sezon 2. kez bir maçta 4 gol birden bulan Cyle Larin, krallık yarışında da iddialı konuma geldi. Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de toplamda 19 kez ağları sarstı. Zirvede 21 golle Hataysporlu Boupendza yer alıyor.