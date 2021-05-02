Samsunspor hata bekliyor

Ligin 3. sırasında yer alan Samsunspor, evinde daha önce küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek iddiasını son haftaya taşıdı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e yükselebilmek için gelecek maçında Adanaspor'u mağlup edip aynı puana sahip ancak 3'lü averajla gerilerinde olduğu Giresunspor veya Adana Demirspor'dan birinin puan kaybetmesini bekleyecek. Buarada dünkü maçta galibiyetigetiren golleri Yasin Öztekin (2)ve Veli Çetin kaydetti. Konuk takımıntek sayısı ise Darko Bodul'dan geldi.