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Giriş Tarihi: 2.5.2021

hata bekliyor

Samsunspor hata bekliyor
Ligin 3. sırasında yer alan Samsunspor, evinde daha önce küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek iddiasını son haftaya taşıdı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e yükselebilmek için gelecek maçında Adanaspor'u mağlup edip aynı puana sahip ancak 3'lü averajla gerilerinde olduğu Giresunspor veya Adana Demirspor'dan birinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu arada dünkü maçta galibiyeti getiren golleri Yasin Öztekin (2) ve Veli Çetin kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Darko Bodul'dan geldi.

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Samsunspor hata bekliyor
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