Son dakika: Fatih Terim'den olay açıklama! "Beşiktaş'ı alkışlayarak uğurlarız..."

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmadan Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, maç boyunca rakibine gol pozisyonu vermeden tamamladı.
Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu 1 gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Golden önce topun Babel'in eline çarptığını tespit eden VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, gol kararını iptal etti.
Gençlerbirliği karşısında takımının ilk golünü kaydeden Halil Dervişoğlu, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu. Halil Dervişoğlu, bu sezon sarı-kırmızılılarda gol atan en genç futbolcu olmayı da başardı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, derbide Beşiktaş'a kaybetmeleri halinde, Türk Telekom Stadyumu'ndan alkışlayarak uğurlayacaklarını belirtti.
İşte Fatih Terim'in o açıklamaları...
"BEŞİKTAŞ'I ALKIŞLARIZ"
Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldık artık. Oyun, genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum.
Çok daha farklı olabilirdi. 2-0 her zaman kopan bir skor değil. 3-0 olsaydı daha rahat hareket edebilirdik. 3. gol neden verilmedi çok anlamış değilim. VAR'daki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü.
Beşiktaş derbisi gibi maçlar her zaman gelmez. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde, yüzde 1 dahi ümidin kalmayacak. Eğer kazanamazsak, oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız. Kazanamazsak, Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız. Alkışlayarak tebrik eder, öyle uğurlarız.