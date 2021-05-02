Son dakika: Fransızlar 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! "Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise..."

Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Metz karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi.