Son dakika: Fransızlar 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! "Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise..."

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Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:52 Son Güncelleme: 2.5.2021 14:03

: Fransızlar 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! " zehir gibi, ise..."

AA
Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

haberi... Fransız basını, 'in 'i 2-0 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri atan ve 'e övgüler yağdırdı. Milli futbolcularımız için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen milli futbolcular ve 'in maçında attığı goller, Fransız basınında geniş yer buldu.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

Spor gazetesi L'Equipe'in ": Yılmaz ve Çelik, 'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Metz karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i ve 'in golleriyle yendiği belirtildi.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

"BURAK ZEHİR GİBİ, ZEKİ HİPERAKTİF"

Haberde, 2 oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, 'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

Kamu yayıncısı France Info, haberinde, ", Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu" ifadesini kullandı.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

"TÜRK FORVETİNİN MÜHRÜNÜ TAŞIYOR"

France Football dergisinin haberinde 'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız 'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor" yorumu yapıldı.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

Foot Mercato internet sitesinin haberinde, "Maçın adamı . Bu Türk, 'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

"BURAK YILMAZ'A 15 DAKİKA YETTİ"

Haberde, 'ın 13. dakikada attığı golle 'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

RMC Sport kanalının haberinde, 'i galibiyete ulaştırmak için 'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.

Son dakika: Fransız basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise...

Ligue 1'in 35. haftasında dün 'in evinde 'i 2-0 yendiği maçta golleri milli futbolcular ve atmıştı.

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Son dakika: Fransızlar 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! "Burak Yılmaz zehir gibi, Zeki Çelik ise..."
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