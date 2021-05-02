Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında zirve yarışından kopmak istemiyor!

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışının kızışması, ligde oynanan her maçın önemini daha fazla arttırdı. Zirvede yer alan Beşiktaş'ın geçtiğimiz gün Hatayspor'a karşı aldığı gösterişli galibiyetin ardından son haftalarda hata yapmak istemeyen Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Son iki haftada Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını son dakikalarda gelen gollerle 1-0 geçen Galatasaray, son düzlükte oynadığı tüm maçlardan 3 puanla ayrılmak adına Gençlerbirliği'ne karşı mutlak galibiyet peşinde olacak.
Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Arda, Halil, Soner, Sio, Candeias, Piris, Lima, Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Halil, Mostafa Mohamed
98. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.