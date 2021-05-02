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Giriş Tarihi: 2.5.2021 18:49 Son Güncelleme: 2.5.2021 18:52

Son dakika: deplasmanında zirve yarışından kopmak istemiyor!

Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında zirve yarışından kopmak istemiyor!

Son dakika haberi... 'in 39. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen , Başkent ekibi 'ne karşı zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Ligde düşme potasında yer alan Gençlerbirliği, bu hattan uzaklaşmak adına sarı-kırmızılı takım karşısında mutlak galibiyet arayacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede, Galatasaray 3 puanla ayrılarak bir sonraki hafta oynanacak derbiye moralli gitmek istiyor.

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışının kızışması, ligde oynanan her maçın önemini daha fazla arttırdı. Zirvede yer alan Beşiktaş'ın geçtiğimiz gün Hatayspor'a karşı aldığı gösterişli galibiyetin ardından son haftalarda hata yapmak istemeyen Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Son iki haftada Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını son dakikalarda gelen gollerle 1-0 geçen Galatasaray, son düzlükte oynadığı tüm maçlardan 3 puanla ayrılmak adına Gençlerbirliği'ne karşı mutlak galibiyet peşinde olacak.

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Arda, Halil, Soner, Sio, Candeias, Piris, Lima, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Halil, Mostafa Mohamed

98. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.

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Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında zirve yarışından kopmak istemiyor!
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