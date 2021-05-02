Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında zirve yarışından kopmak istemiyor!

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacak.