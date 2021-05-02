Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi beklenmeyen gelişme! Dursun Özbek...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son hızda devam ettiği haftalarda, bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, bir yandan da başkanlık seçimine hazırlanıyor. Ligde son olarak Gençlerbirliği'ne karşı 2-0'lık bir galibiyet alarak hafta sonu oynanacak olan derbi öncesinde moral depolayan sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi öncesi beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Mayıs ayında seçime gidecek olan Galatasaray'da, pandemi şartları nedeniyle seçimin ertelenme ihtimali bulunuyor. Buna rağmen adaylıklarını açıklayan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu gibi ismler, seçim için hazırlıklarını sürdürüyor.

Farklı platformlarda taraftarlarla buluşan başkan adayları, Galatasaray'ın geleceği hakkında plana koydukları birçok konu için açıklamalarda bulunuyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ise gelecek seçimde adaylığını ortaya koyup koymayacağı henüz netlik kazanmadı.

A Spor yayınına konuk olan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz'den önce başkanlık görevini yürüten Dursun Özbek'in tekrar aday olabileceğini belirtti.

İşte Levent Tüzemen'in o açıklamaları...

"GALATASARAY'IN ÖNÜ KESİLİYOR"

2 sezondur Galatasaray'ın önü kesiliyor. Fatih Terim'i futbolun dışına itmek isteyenler hala federasyonda görevdeler. Bu artık düşmanlık boyutuna taşındı. Beşiktaş, haftaya kaybetse bile şampiyondur, bu ayrı bir konu.

"DURSUN ÖZBEK'İN ADAY OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dursun Özbek'in son dakikada aday olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Ağustos ayında 272 Milyon TL ödemesi var. Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, bu parayı kasaya koyabilecek güçte değiller. Metin Öztürk'ün listesinde bu kaynağı yaratacak isimler var.

Galatasaray başkanının kasa kolaylığı sağlayabilecek yapıda olması gerekir. Göreve geldikten sonra "Enkaz devraldık" demeleri hoş olmaz. Dursun Özbek de bu parayı verebilir. O yüzden sürpriz bir adaylık gelebilir.