Süper Lig’e son bir

TFF 1. Lig'de 33. haftaya lider olarak giren Adana Demirspor, dün sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup ederek yıllardır hasretini çektiği büyük zafere çok yaklaştı.Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Menemenspor'u mağlup ederserakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edip, adını 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdıracak.Maç 1-0 Adana Demir üstünlüğüyle giderken, Balıkesir'den Manaj ağları sarstı. Ancak hakem 'ofsayt' dedi. Balıkesir cephesi, topun rakipten geldiğini belirterek karara tepki gösterdi.Adana Demir tribünlerinde çok sayıda seyirci dikkat çekerken, Adana Valiliği şu açıklamayı yaptı: "Stada girmeye çalışan kişiler uzaklaştırılmış, TFF'nin belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."