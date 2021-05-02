Süper Lig’e son bir

Evinde ağırladığı Balıkesirspor’u 3 golle deviren Adana Demirspor, gelecek hafta Menemenspor’u yenerse adını Süper Lig’e yazdırıp 26 yıllık hasreti dindirecek
TFF 1. Lig'de 33. haftaya lider olarak giren Adana Demirspor, dün sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup ederek yıllardır hasretini çektiği büyük zafere çok yaklaştı. İlk yarıda çok sayıda pozisyonagiren ancak aradığı golü bir türlübulamayan Mavi Şimşekler, ikinciyarıda açıldı. 57'de Pa Dibba,66'da Tayyip Talha Sanuçve 86'da Yunus Akgün ağlarıhavalandırarak ev sahibini zirvedetuttu. Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Menemenspor'u mağlup ederse ikili ve üçlü averajdaüstün olduğu rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edip, adını 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdıracak.
OFSAYT TARTIŞMASI
Maç 1-0 Adana Demir üstünlüğüyle giderken, Balıkesir'den Manaj ağları sarstı. Ancak hakem 'ofsayt' dedi. Balıkesir cephesi, topun rakipten geldiğini belirterek karara tepki gösterdi.
Adana Demir tribünlerinde çok sayıda seyirci dikkat çekerken, Adana Valiliği şu açıklamayı yaptı: "Stada girmeye çalışan kişiler uzaklaştırılmış, TFF'nin belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."