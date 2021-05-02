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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Süper Lig’e son bir

Süper Lig’e son bir

Evinde ağırladığı Balıkesirspor’u 3 golle deviren , gelecek hafta Menemenspor’u yenerse adını Süper Lig’e yazdırıp 26 yıllık hasreti dindirecek

TFF 1. Lig'de 33. haftaya lider olarak giren Adana Demirspor, dün sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup ederek yıllardır hasretini çektiği büyük zafere çok yaklaştı. İlk yarıda çok sayıda pozisyona giren ancak aradığı golü bir türlü bulamayan Mavi Şimşekler, ikinci yarıda açıldı. 57'de Pa Dibba, 66'da Tayyip Talha Sanuç ve 86'da Yunus Akgün ağları havalandırarak ev sahibini zirvede tuttu. Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Menemenspor'u mağlup ederse ikili ve üçlü averajda üstün olduğu rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edip, adını 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdıracak.

OFSAYT TARTIŞMASI
Maç 1-0 Adana Demir üstünlüğüyle giderken, Balıkesir'den Manaj ağları sarstı. Ancak hakem 'ofsayt' dedi. Balıkesir cephesi, topun rakipten geldiğini belirterek karara tepki gösterdi.

Adana Demir tribünlerinde çok sayıda seyirci dikkat çekerken, Adana Valiliği şu açıklamayı yaptı: "Stada girmeye çalışan kişiler uzaklaştırılmış, TFF'nin belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

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