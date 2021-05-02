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Giriş Tarihi: 2.5.2021 07:02

Uğurcan Çakır'a 'dan dev talip! Milli yıldızlara rakip olacak

YUNUS EMRE SEL
Uğurcan Çakır'a İtalya'dan dev talip! Milli yıldızlara rakip olacak

Son dakika... 'i en iyi yerde bitirmek için kalan 4 maçını da kazanmak isteyen , bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alınacak isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu. Bordo-mavili ekibin gözdesi olan Uğurcan Çakır için de yeni teklifler geliyor. Milli kalecinin son talibinin İnter olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

Son dakika... Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor. Bordo-mavili kulübün gelen teklifleri değerlendirmek için Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) bekleme kararı almasına rağmen İnter başta olmak üzere birçok kulübün yoğun ilgisi sürüyor.

İtalyan kulübü yetkilileri, başkan Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçerek Uğurcan Çakır'ı satıp satmama noktasındaki fikrini sordu. Başkan Ağaoğlu da gelebilecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti.

Bu arada İtalyan gazeteciler de Ağaoğlu'nu arayarak transfer iddiaları hakkında bilgi aldı. Ağaoğlu, durumu doğrularken, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" diye cevap verdi.

BAKER YENİDEN KİRALANACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın önceki gün İstanbul'da yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda bir kez daha Lewis Baker'ın takımda tutulmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın 26 yaşındaki orta saha için, "Çok disiplinli ve uyumlu bir futbolcu. Takımda tutulmalı" dediği kaydedildi. Karadeniz ekibi, Chelsea ile oyuncuyu bir kez daha kiralamak amacıyla görüşecek.

TRABZONSPOR'A AABID ÖNERİSİ

Hatay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Güney ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan oyuncu için menajerler uygun maliyetle transferin olabileceğini bordo-mavili yöneticilere iletti. 29 yaşındaki Fransız, bu sezon 35 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Uğurcan Çakır'a İtalya'dan dev talip! Milli yıldızlara rakip olacak
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