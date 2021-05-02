Uğurcan Çakır'a İtalya'dan dev talip! Milli yıldızlara rakip olacak

Bu arada İtalyan gazeteciler de Ağaoğlu'nu arayarak transfer iddiaları hakkında bilgi aldı. Ağaoğlu, durumu doğrularken, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" diye cevap verdi.