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Giriş Tarihi: 2.5.2021 14:26

ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi

ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kupanın final etabında ligde iyi gidişatını sürdüren Beşiktaş Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarı final etabında Antalyaspor Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçerken, Beşiktaş ise Başakşehir uzatmalarda yenerek finale uzandı. Buna göre, finali ne zaman oynanacak, final maçı ne zaman? İşte detaylar;

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Kupanın yarın final ayağında Beşiktaş Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılan final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi
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