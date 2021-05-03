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Giriş Tarihi: 3.5.2021

10 milyon Euro’yu veren Ersin’i alır!

10 milyon Euro’yu veren Ersin’i alır!

Beşiktaş; , Nice ve Torino’nun yakından takip ettiği 20 yaşındaki genç eldivenin bonservis bedelini belirledi

Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu, ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı. 20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi. Siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon Euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

İŞTE TRANSFER DETAYLARI
LEİCESTER City'nin 2018-19'da 14 milyon Euro bonservisle Monaco'dan transfer ettiği Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş, sezon başında bedel ödemeden kiraladı. Transferi son gün gerçekleşen ve evrakları motosikletle TFF'ye ulaştırılan Cezayirli, Kartal'a 1.2 milyon Euro garanti ücret artı 150 bin Euro zorunlu bonusa imza attı.

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10 milyon Euro’yu veren Ersin’i alır!
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