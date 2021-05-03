10 milyon Euro’yu veren Ersin’i alır!

Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu,tamamladı. 20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi. Siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon Euro olarak belirledi.LEİCESTER City'nin 2018-19'da 14 milyon Euro bonservisle Monaco'dan transfer ettiği Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş, sezon başında bedel ödemeden kiraladı. Transferi son gün gerçekleşen ve evrakları motosikletle TFF'ye ulaştırılan Cezayirli, Kartal'a 1.2 milyon Euro garanti ücret artı 150 bin Euro zorunlu bonusa imza attı.