14 takıma bedel yedek kulübesi

yedek kulübesi, değeriyle dikkat çekti. Terim'in ilk 11'de tercih etmediği futbolcuların toplam kadro değeri 31.85 milyon Euro oldu. Bu değer ise ligde Galatasaray dışında yer alan 20 takımın 14'ünün toplam kadro değer-i nin üzerine çıktı.Emre Kılınç 6 milyon Euro, Yedlin ise 5.25 milyon Euro ile Saracchi'y i takip etti.da yine yedek başlayanlar arasında yer aldı. 2.25 milyon Euro'luk Mohamed de kenardaydı.