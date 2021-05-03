Ankaragücü Başakşehir deplasmanında puan arıyor! Kümede kalma yarışı... (CANLI)

En son Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni mağlup eden Ankaragücü, ligde dört maçtır kazanamıyor. İstanbul'da Beşiktaş ile berabere kalan Ankaragücü, Denizlispor'u ağırladığı maçtan da bir puan ayrılmıştı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri deplasmanda Malatyaspor'a son olarak da Ankara'da Gaziantep'e mağlup oldular. Ankaragücü'nün kümede kalma yarışı için avantaj sağlamak için bu maçtan puanla ayrılması gerekiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ

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Demba Ba ile sözleşmesini fesheden Başakşehir, bu sezon Enzo Crivelli'den de verim alamadı. Gulbrandsen'in sahneye çıkmasıyla Erzurum'da galibiyeti alan Başakşehir, Ankaragücü karşısında da maçtan puanla ayrılıp son haftalara rahat girmek istiyor.

Medipol Başakşehir – Ankaragücü maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisöy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Yiğit Arslan yapacak.