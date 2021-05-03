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Giriş Tarihi: 3.5.2021 14:41 Son Güncelleme: 3.5.2021 14:41

Başakşehir deplasmanında puan arıyor! Kümede kalma yarışı... (CANLI)

Ankaragücü Başakşehir deplasmanında puan arıyor! Kümede kalma yarışı... CANLI

'de kümede kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. , kendi sahasında 'nü konuk ediyor. Geçen hafta 10 kişi kaldığı Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Başakşehir puanını 40'a yükseltti. Ankaragücü ise 38 puanda. Başkent temsilcisinin puan almaktan başka çaresi yok. Başakşehir Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

En son Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni mağlup eden Ankaragücü, ligde dört maçtır kazanamıyor. İstanbul'da Beşiktaş ile berabere kalan Ankaragücü, Denizlispor'u ağırladığı maçtan da bir puan ayrılmıştı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri deplasmanda Malatyaspor'a son olarak da Ankara'da Gaziantep'e mağlup oldular. Ankaragücü'nün kümede kalma yarışı için avantaj sağlamak için bu maçtan puanla ayrılması gerekiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ

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Demba Ba ile sözleşmesini fesheden Başakşehir, bu sezon Enzo Crivelli'den de verim alamadı. Gulbrandsen'in sahneye çıkmasıyla Erzurum'da galibiyeti alan Başakşehir, Ankaragücü karşısında da maçtan puanla ayrılıp son haftalara rahat girmek istiyor.

Medipol Başakşehir – Ankaragücü maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisöy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Yiğit Arslan yapacak.

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Ankaragücü Başakşehir deplasmanında puan arıyor! Kümede kalma yarışı... (CANLI)
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