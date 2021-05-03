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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Antalyaspor ateşle oynuyor

Antalyaspor ateşle oynuyor
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor, sahasında Göztepe'ye de mağlup oldu: 2-3... 38 maç sonunda 43 puanı bulunan kırmızı-beyazlıların düşme hattındaki diğer takımlardan iki maçı fazla ve 41'inci haftayı da bay geçecekler. Maçın ilk golü 5'inci dakikada penaltıdan Fredy ile geldi. Göztepe buna 31'de Halil Akbunar'ın asistinde Esiti ile cevap verdi: 1-1. 66'da Halil'in ikinci asistinde Jahovic İzmir ekibini 2-1 öne geçirdi. 67'de Podolski ile Antalyaspor 2-2'yi bulsa da 84'te Atınç Nukan kafa ile Göztepe'yi bir kez daha öne geçirdi. Atınç 87'de de Veysel'in kafasını çizgiden çıkardı ve Göztepe'ye galibiyeti getirdi.

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Antalyaspor ateşle oynuyor
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