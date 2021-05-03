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Giriş Tarihi: 3.5.2021 20:40

Avrupa Ligi finali seyircili olacak!

AA
Avrupa Ligi finali seyircili olacak!

'nde 26 Mayıs Çarşamba günü 'nın şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak. UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi. Buna göre, Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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Avrupa Ligi finali seyircili olacak!
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