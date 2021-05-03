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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:04

Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eden son takım oldu

Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eden son takım Zenit oldu

Rusya Premier Ligi'nde , ligin 28. haftasında en yakın rakibi 'yı 6-1 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zenit dışında Avrupa'da , Inter, , , , , , ve Ferençvaroş da ülkelerinde şampiyonluğu ilan eden diğer takımlar oldular.

St. Petersburg temsilcisi evinde ağırladığı Moskova ekibini karşılaşmanın ilk yarısını 19'uncu dakikada Artem Dzyuba ile 39 ve 45+3'üncü dakikalarda Serdar Azmoun'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Zenit, 46'da Azmoun ile 4'üncü golü buldu. 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzyuba skoru 5-0'a getirdi. Başkent ekibi Lokomotiv Moskova 56'da Francois Kamano ile durumu 5-1 getirdiyse de 67'de Malcom skoru belirledi: 6-1.

Bu sonuçla Zenit puanını 61'e yükseltirken en yakın rakibi Lokomotiv Moskova 52 puanda kaldı. Böylece bitime 2 haftanın kaldığı Rusya Premier Ligi'nde Zenit şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. St.Petersburg takımı, üst üste üçüncü kez ve Rusya tarihinde yedinci kez şampiyon oldu (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) . Rusya'da şampiyonluk sayısı bakımından Sovyetler Birliği sonrası lig tarihinde Zenit 7, CSKA Moskova 6 ve Spartak Moskova 10 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.

Zenit dışında Avrupa'da Ajax, Inter, Rangers, Young Boys, Dinamo Kiev, Olympiakos, Legia Varşova, Kızılyıldız ve Ferençvaroş da ülkelerinde şampiyonluğu ilan eden diğer takımlar oldular.

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Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eden son takım Zenit oldu
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