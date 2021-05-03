Christian Eriksen şampiyonluğu Inter ile yakaladı

Geçen sezonun devre arasında 27 milyon Euro bedelle Eriksen'i kadrosuna katan Inter sezonu ikinci tamamlamıştı. Conte ile bu sezon müthiş bir iş çıkaran Lacivert-Siyahlılar en yakın rakibine büyük fark atarak mutlu sona ulaştı.

29 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol attı.