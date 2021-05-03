Christian Eriksen şampiyonluğu Inter ile yakaladı

Inter'in Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Serie A'daki ikinci sezonunda şampiyonluk yaşamayı başardı. 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Premier Lig'de 7 sezon boyunca Tottenham'da bu mutluluğu yaşayamamıştı.
Geçen sezonun devre arasında 27 milyon Euro bedelle Eriksen'i kadrosuna katan Inter sezonu ikinci tamamlamıştı. Conte ile bu sezon müthiş bir iş çıkaran Lacivert-Siyahlılar en yakın rakibine büyük fark atarak mutlu sona ulaştı.
29 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol attı.