Denizli düştü

Süper Lig'den düşen ilk takım Yukatel Denizlispor oldu. Puan cetvelinde son sırada bulunan yeşil-siyahlılar, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti veİlk yarıda etkili oyununu golle süsleyemeyenİkinci yarıda 72'nci dakikada Samudio'nun golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 90 dakika sonunda gülen taraf olurken, puanını da 45'e yükselterek düşme hattı ile arasına önemli bir fark koydu.Burada 2 sezon mücadele eden Ege temsilcisi, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.Denizlisporlu futbolcuların küme düşmelerine rağmen maçın ardından yüzlerinin gülmesi yeşil-siyahlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada bu görüntüleri paylaşan Denizlisporlu futbolseverler, oyuncuları çok sert bir şekilde eleştirdi.