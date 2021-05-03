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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Denizli düştü

Denizli düştü

, bir topunun direkten döndüğü ilk yarıda golü bulamadı. Konuk ekibin ikinci devre gelen golü ile direnci kırılan Horozlar, bitime üç maç kala 2 sezon önce yükseldiği ’e veda etti

Süper Lig'den düşen ilk takım Yukatel Denizlispor oldu. Puan cetvelinde son sırada bulunan yeşil-siyahlılar, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti ve 28 puanda kalarak bitime 3 maç kala, matematiksel olarak küme düştü. İlk yarıda etkili oyununu golle süsleyemeyen Denizlispor'un bir topu da direkten döndü. İkinci yarıda 72'nci dakikada Samudio'nun golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 90 dakika sonunda gülen taraf olurken, puanını da 45'e yükselterek düşme hattı ile arasına önemli bir fark koydu. 2009-10 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, 2019-20'de Süper Lig'e dönmüştü. Burada 2 sezon mücadele eden Ege temsilcisi, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TEPKI ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Denizlisporlu futbolcuların küme düşmelerine rağmen maçın ardından yüzlerinin gülmesi yeşil-siyahlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada bu görüntüleri paylaşan Denizlisporlu futbolseverler, oyuncuları çok sert bir şekilde eleştirdi.

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Denizli düştü
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