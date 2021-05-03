Devler Ligi motivasyonu

Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın Hatay karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet moralleri bozarken futbol direktörü Emre Belözoğlu, takımın motivasyonunu yukarıda tutmak için bire bir görüşmeler yapıyor. Gelecek sezon planlamalarında ikincilik koltuğunun hayli önemli olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Oturmuş bir kadroyuz.Ancak bu 4 karşılaşmayı en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor. Erzurum ile başlayarak yeniden kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Belözoğlu, Erzurum karşısında aynı coşkulu ve hücum futbolunu görmek istediğinin de altını çizerken rakibin bulunduğu konuma da dikkat çekti. Erzurum'un hayli dirençli bir şekilde sahada olacağını belirten genç teknik adam, takımdan 3 puan istedi.F.BAHÇE'DE 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand, Serdar ve Sinan, bugün sarı kart görmeleri halinde Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.