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Giriş Tarihi: 3.5.2021

motivasyonu

VOLKAN DEMİR
Devler Ligi motivasyonu

Beşiktaş’ın farkı korumasıyla şampiyonluk için şansı biraz daha azalan sarı-lacivertli ekipte, futbol direktörü Belözoğlu, oyuncularından bileti için savaşmalarını istedi

Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın Hatay karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet moralleri bozarken futbol direktörü Emre Belözoğlu, takımın motivasyonunu yukarıda tutmak için bire bir görüşmeler yapıyor. Gelecek sezon planlamalarında ikincilik koltuğunun hayli önemli olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Oturmuş bir kadroyuz. İyi bir kamp dönemiyle lig ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi'ne ulaşma şansımız var. Ancak bu 4 karşılaşmayı en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor. Erzurum ile başlayarak yeniden kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'DİRENÇLİ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ'
Belözoğlu, Erzurum karşısında aynı coşkulu ve hücum futbolunu görmek istediğinin de altını çizerken rakibin bulunduğu konuma da dikkat çekti. Erzurum'un hayli dirençli bir şekilde sahada olacağını belirten genç teknik adam, takımdan 3 puan istedi.

7 OYUNCU SINIRDA
F.BAHÇE'DE 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand, Serdar ve Sinan, bugün sarı kart görmeleri halinde Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Devler Ligi motivasyonu
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