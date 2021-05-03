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Giriş Tarihi: 3.5.2021 23:20 Son Güncelleme: 3.5.2021 23:25

'dan maç sonu flaş ifadeler! "Benim futbol anlayışımda bu yok"

Emre Belözoğlu'dan maç sonu flaş ifadeler! Benim futbol anlayışımda bu yok

'in 39. haftasında zirve mücadelesi veren , sahasında Büyükşehir Belediye 'u 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü , maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takip etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 76'ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum.

Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Benim futbol anlayışımda bu yok.

Biz 15 net pozisyonuna girdik. Ancak 4 net pozisyon vardı. Bunlar da bizim iyi olmayan taraflarımız. Olumlu ve olumsuz taraflarımız var. Ancak futbolun içinden gelen insanlar beni anlayacaktır.

Çünkü bir oyun inşa etmek kolay değil. Oyun inşa ederken, kazanmak da önemli. Bunları bir arada yapmak istiyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak." diye konuştu.

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Emre Belözoğlu'dan maç sonu flaş ifadeler! "Benim futbol anlayışımda bu yok"
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