Emre Belözoğlu'dan maç sonu flaş ifadeler! "Benim futbol anlayışımda bu yok"

Çünkü bir oyun inşa etmek kolay değil. Oyun inşa ederken, kazanmak da önemli. Bunları bir arada yapmak istiyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak." diye konuştu.