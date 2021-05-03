Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Kulübü 114. yaşını kutladı: Renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor
Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:38

Kulübü 114. yaşını kutladı: Renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor

AA
Fenerbahçe Kulübü 114. yaşını kutladı: Renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor

Kulübü, 114'üncü kuruluş yılı için bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda "114 yıl önce 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan, milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu. Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu ; bu kulübü ziyaret etti, futbol takımının maçını izledi, kulübün binası yandığında, en zor gününde, en büyük maddi yardımı yaptı. 114 yıldır, renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bir an olsun durmaksızın bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor. İyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Efsane 114 yaşında. Tarihiyle, büyüklüğüyle, değerleriyle sonsuza dek yaşasın" ifadeleri kullanıldı.

Kulübün internet sitesinden "114 yıl önce bir kulüp doğdu. Sonsuza dek yaşasın" başlığıyla yayımlanan mesajda, "114 yıl önce 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan, milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu. İşgal altındaki bir ülkede, hem cepheye silah taşıdı, hem yabancı takımları teker teker yenerek halkın morali oldu, umut oldu, inanç oldu. Üzerine her türlü iftiralar atıldı, komplolar kuruldu ancak her zaman armasından aldığı güçle karanlıkların üzerine tutulan Fener oldu" denildi.

"İYİ Kİ FENERBAHÇE VAR, İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİZ"
Atatürk'ün kulübü ziyaretine de yer verilen açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; bu kulübü ziyaret etti, futbol takımının maçını izledi, kulübün binası yandığında, en zor gününde, en büyük maddi yardımı yaptı. Bu kulüp öyle büyüktü ki; rakipleri onu durdurmak için gerektiğinde en kirli yapılarla en kirli ittifaklara girdi ve 114 yıldır, renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bir an olsun durmaksızın bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor. 114 yıldır bu kulüp, kimi düşmanlığını açıkça gösteren kimi dost görünen bu zehirli yapılara karşı mücadelesini, armasından aldığı güçle, taraftarının sonsuz desteğiyle veriyor. Vermeye de devam edecek. Tarihine yakışır şekilde, pes etmeden, vazgeçmeden, dimdik duracak. Bu kulübün adı Fenerbahçe. Bugün, yarın ve her gün; en güzel günde olduğu gibi en zor günde de ona duyduğu inançla milyonlar hep bir ağızdan haykırıyor: İyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Efsane 114 yaşında. Tarihiyle, büyüklüğüyle, değerleriyle sonsuza dek yaşasın."

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Emekli bayram ikramiyesi 2021 ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat!
Hindistan varyantı için son dakika açıklaması: İşte Hindistan mutantının sert etkisi
Survivor İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı: Zor durumdayım, yardım edin...
Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa..."
Son dakika haberi: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Son dakika | Pençe-Yıldırım'da PKK'ya şok! İnlerine girilen hainler kabusu yaşıyor
Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Kulübü 114. yaşını kutladı: Renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA