Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Devler Ligi motivasyonu

Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın Hatay karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet moralleri bozarken futbol direktörü Emre Belözoğlu, takımın motivasyonunu yukarıda tutmak için bire bir görüşmeler yapıyor.
"YENİDEN KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"
Gelecek sezon planlamalarında ikincilik koltuğunun hayli önemli olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Oturmuş bir kadroyuz. İyi bir kamp dönemiyle lig ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi'ne ulaşma şansımız var. Ancak bu 4 karşılaşmayı en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor. Erzurum ile başlayarak yeniden kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
'DİRENÇLİ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ'
Emre Belözoğlu, Erzurum karşısında aynı coşkulu ve hücum futbolunu görmek istediğinin de altını çizerken rakibin bulunduğu konuma da dikkat çekti. Erzurum'un hayli dirençli bir şekilde sahada olacağını belirten genç teknik adam, takımdan 3 puan istedi.