Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Devler Ligi motivasyonu

"YENİDEN KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Gelecek sezon planlamalarında ikincilik koltuğunun hayli önemli olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Oturmuş bir kadroyuz. İyi bir kamp dönemiyle lig ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi'ne ulaşma şansımız var. Ancak bu 4 karşılaşmayı en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor. Erzurum ile başlayarak yeniden kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.