Kartal para basacak!

Sezon başında 10 transfer için 800 bin Euro harcayan ve bütçesini 8 milyon Euro aşağı çeken Beşiktaş, gelinen noktada çok para harcayarak değil, akıllı yatırımla büyük bir kazanca ulaşmak üzere. Ghezzal, Josef, Aboubakar gibi kariyeri düşüşte olan futbolcuları transfer eden Kartal, genç oyunculara da güvenini Ersin ve Rıdvan ile gösterdi.Mayıs ayına Hatayspor'u 7-0 yenerek başlayan siyah-beyazlıların, sezon başı yaptığı akıllı yatırım şimdi altın yumurtlayan tavuğa dönüşmüş durumda. Sezonun genelinde sadece 1.1 milyon Euro bonservis ödeyen Kartal, zaferini ilan ettiği anda kasasına 321 milyon TL üzerinde rakamın girmesini garantilemiş olacak.Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon Euro (199 milyon TL) ayakbastı parası ve yayın geliri, TFF'den de 42 milyon TL şampiyonluk ödülü alacak olan Beşiktaş, kalan 3 maçta elde edeceği skorlara paralel, bu sezonki galibiyet ve beraberlik primlerini de 80 milyon TL'nin üzerine çıkaracak.Beşiktaş Kulübü, G.Saray'la oynayacakları maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, "118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır" ifadeleri kullanıldı.