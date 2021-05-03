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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Kartal para basacak!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal para basacak!

’nden 20 milyon Euro (199 milyon TL) ayakbastı parası ve yayın geliri, TFF’den 42 milyon TL şampiyonluk ödülü alacak siyah-beyazlıların, galibiyet ve beraberlik primleri de 80 milyon TL civarında

Sezon başında 10 transfer için 800 bin Euro harcayan ve bütçesini 8 milyon Euro aşağı çeken Beşiktaş, gelinen noktada çok para harcayarak değil, akıllı yatırımla büyük bir kazanca ulaşmak üzere. Ghezzal, Josef, Aboubakar gibi kariyeri düşüşte olan futbolcuları transfer eden Kartal, genç oyunculara da güvenini Ersin ve Rıdvan ile gösterdi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon hemen hemen her futbolcu değer kazandı ve kariyer zirvesi yakaladı.

BONSERVİS HARCAMASI 1.1 MİLYON EURO
Mayıs ayına Hatayspor'u 7-0 yenerek başlayan siyah-beyazlıların, sezon başı yaptığı akıllı yatırım şimdi altın yumurtlayan tavuğa dönüşmüş durumda. Sezonun genelinde sadece 1.1 milyon Euro bonservis ödeyen Kartal, zaferini ilan ettiği anda kasasına 321 milyon TL üzerinde rakamın girmesini garantilemiş olacak.

İKİ KUPA İLE BİRLİKTE 20 MİLYON TL DAHA
Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon Euro (199 milyon TL) ayakbastı parası ve yayın geliri, TFF'den de 42 milyon TL şampiyonluk ödülü alacak olan Beşiktaş, kalan 3 maçta elde edeceği skorlara paralel, bu sezonki galibiyet ve beraberlik primlerini de 80 milyon TL'nin üzerine çıkaracak. Bu gelirlere Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının da eklenmesi halinde siyah-beyazlıların toplamda 340 milyon TL gibi bir rakamı kasasına koyması bekleniyor.

HİÇBİR RAKİBİMİZE SAYGISIZLIK YAPMAYIZ
Beşiktaş Kulübü, G.Saray'la oynayacakları maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, "118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır" ifadeleri kullanıldı.

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