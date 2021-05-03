Kazanamazsak alkışlarız

“Matematik net, derbiyi kazanırsak devam ediyoruz, aksi halde yüzde 1 bile ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlar, kutlarız.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genel olarak kontrolleri altında geçen karşılaşmadan 3 puanı çıkardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Rakibe pozisyon vermediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle hücum aksiyonlarında sabırla bekleyerek, iyi pozisyonu arayarak istediklerimizi yaptık. Birtarafın da başka türlü sıkıntısı var. Gençlerbirliği'nin küme düşme tehlikesi var. Bizim kopmama,vazgeçmemegibi bir huyumuzvar. Kendi kalemizde pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan maçı bitirmek güzel" dedi.
VAZGEÇMEDEN DEVAM EDECEĞİZ
Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini de değerlendiren İmparator, "Böyle maçlar her zaman gelmez. Fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halde de yüzde 1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız. Sevgiyle kucaklar,öyle uğurlarız. Tercihimiztabii diğer türlüsü.Vazgeçmeden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
VAR'DAKİ BİRAZ FUTBOL OYNASAYDI!
Fatih Terim, Emre Akbaba'nın iptal edilen golüyle ilgili şunları söyledi: "3. gol niye verilmedi, anlamış değilim. Birazcık top oynamış olsa VAR'daki, onun gol olduğunu görürdü."
TERİM'IN SESİ YANKILANDI!
38'DE Gedson Fernandes, kontratağa çıkan Candeias'a kayarak faul yaptı ve sarı kart gördü. Gedson'un tekmesinin protokoldeki ekrana bakıp tekrarını gören G.Birliği'nin yedek futbolcularıve yöneticiler, hakemlere kırmızı kart itirazında bulundu. Tribündeki itirazları duyan saha kenarındaki Fatih Terim ise "Ne kırmızıkartı! Kırmızı olmaz. Ama bizihep böyle atıyorsunuz" diye çıkıştı. Sağ omzu çıkan Candeias, ambulansla hastaneye götürüldü. Sosyal medyada da kırmızıkart çıkmamasına tepki geldi.
'BEŞİKTAŞ'A ÖZEL HAZIRLANACAĞIZ'
G.SARAY'IN 26 yaşındaki orta sahası Taylan Antalyalı, Beşiktaş derbisiyle diğer iki maçı da kazanıp 9 puan almak istediklerini söyledi: "Her maç bizim için önemli. Derbi atmosferi daha farklı. Özel hazırlanacağız. Evimizde oynuyoruz.Bunu rakibimize hissettirip 3puanı alacağız inşallah."
ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ
ANKARA yolculuğu sırasında sırt çantasını havalimanında unutan Ryan Babel, yetkililerden sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Babel'in çantasıbulundu ve sorun çözüldü. Hollandalı yıldız ikinci iyi haberi de hocası Fatih Terim'den aldı ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'e girdi
'HALİL VE GEDSON'U İSTİYORUM' KİRALIK oyuncular Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Fatih Terim, "Halil ve Gedson'la ilgili düşüncelerimi haftalar önce söyledim. Şu ana kadar bir şey yok. Bir seçim ortamınınoluşması özellikle kurumlardadevamlılığı, benim bildiğim buesastır, bazen sekteye uğratabiliyor. Ama gerek dış gerek iç transfer zaman zaman konuşuldu. Biten bir şey yok. İki futbolcunun da olmasını istiyorum. İnşallah bizle beraber olurlar. Nasıl olacak, göreceğiz" dedi.
'HER YERDE KIRMIZI KART'
GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Özcan Bizati, maç sonrası hakemi eleştirdi. Gedson'un Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart çıkması gerektiğini söyleyen Bizati, "Bu hareket her yerde kırmızıdır. Çocuğun omzunda yırtık oluştu. Rakip eksik kalacakken, biz eksik kaldık ve gol yedik" diye konuştu.