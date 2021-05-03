Kazanamazsak alkışlarız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genel olarak kontrolleri altında geçen karşılaşmadan 3 puanı çıkardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Rakibe pozisyon vermediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle hücum aksiyonlarında sabırla bekleyerek, iyi pozisyonu arayarak istediklerimizi yaptık.Gençlerbirliği'nin küme düşme tehlikesi var.Kendi kalemizde pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan maçı bitirmek güzel" dedi.Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini de değerlendiren İmparator,Fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halde de yüzde 1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız.ifadesini kullandı.Fatih Terim, Emre Akbaba'nın iptal edilen golüyle ilgili şunları söyledi: "3. gol niye verilmedi, anlamış değilim. Birazcık top oynamış olsa VAR'daki, onun gol olduğunu görürdü."38'DE Gedson Fernandes, kontratağa çıkan Candeias'a kayarak faul yaptı ve sarı kart gördü. Gedson'un tekmesinin protokoldeki ekrana bakıp tekrarını görenhakemlere kırmızı kart itirazında bulundu. Tribündeki itirazları duyan saha kenarındakidiye çıkıştı. Sağ omzu çıkan Candeias, ambulansla hastaneye götürüldü.G.SARAY'IN 26 yaşındaki orta sahası Taylan Antalyalı, Beşiktaş derbisiyle diğer iki maçı da kazanıp 9 puan almak istediklerini söyledi: "Her maç bizim için önemli. Derbi atmosferi daha farklı. Özel hazırlanacağız.ANKARA yolculuğu sırasında sırt çantasını havalimanında unutan Ryan Babel, yetkililerden sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.Hollandalı yıldız ikinci iyi haberi de hocası Fatih Terim'den aldı ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'e girdioyuncular Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Fatih Terim, "Halil ve Gedson'la ilgili düşüncelerimi haftalar önce söyledim. Şu ana kadar bir şey yok.Ama gerek dış gerek iç transfer zaman zaman konuşuldu. Biten bir şey yok. İki futbolcunun da olmasını istiyorum. İnşallah bizle beraber olurlar. Nasıl olacak, göreceğiz" dedi.GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Özcan Bizati, maç sonrası hakemi eleştirdi. Gedson'un Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart çıkması gerektiğini söyleyen Bizati, "Bu hareket her yerde kırmızıdır. Çocuğun omzunda yırtık oluştu. Rakip eksik kalacakken, biz eksik kaldık ve gol yedik" diye konuştu.